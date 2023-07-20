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  4. Два Луиса Энрике и даже Фонсека. Назван весь тренерский штаб ПСЖ
Франция
20 июля 2023, 04:16 | Обновлено 20 июля 2023, 04:24
219
0

Два Луиса Энрике и даже Фонсека. Назван весь тренерский штаб ПСЖ

В команде испанца Луиса Энрике есть даже психолог

20 июля 2023, 04:16 | Обновлено 20 июля 2023, 04:24
219
0
Два Луиса Энрике и даже Фонсека. Назван весь тренерский штаб ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Французский клуб «ПСЖ» огласил полный состав тренерского штаба команды на предстоящий сезон.

Как известно, в летнее межсезонье коллектив возглавил испанский специалист Луис Энрике. Помогать ему в работе с «ПСЖ» будут Рафель Поль Кабанелласи Айтор Унсуэ Элорза. Тренировками вратарей будет руководить Борха Альварес Буедо, его помощник – Жан-Люк Обер.

Обязанности менеджера команды будет возложены на Луиса Энрике Мартинеса Гарсия. Фитнес-тренером стал Педро Гомес, его помощник – Альберто Пьернас. Также в тренерский штаб войдет психолог Хоакин Вальдес Фонсека.

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ПСЖ Луис Энрике Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник ФК ПСЖ
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