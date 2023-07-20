Два Луиса Энрике и даже Фонсека. Назван весь тренерский штаб ПСЖ

Французский клуб «ПСЖ» огласил полный состав тренерского штаба команды на предстоящий сезон.

Как известно, в летнее межсезонье коллектив возглавил испанский специалист Луис Энрике. Помогать ему в работе с «ПСЖ» будут Рафель Поль Кабанелласи Айтор Унсуэ Элорза. Тренировками вратарей будет руководить Борха Альварес Буедо, его помощник – Жан-Люк Обер.

Обязанности менеджера команды будет возложены на Луиса Энрике Мартинеса Гарсия. Фитнес-тренером стал Педро Гомес, его помощник – Альберто Пьернас. Также в тренерский штаб войдет психолог Хоакин Вальдес Фонсека.