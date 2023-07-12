Луис Энрике в ПСЖ: последний довод королей

Когда Ринат Ахметов только утверждался на новом для себя поприще – во главе «Шахтера», он сказал интересную фразу: с деньгами можно построить хорошую футбольную команду, а можно и не построить, но без денег точно не построишь.

Эту сентенцию президента «горняков» сейчас как нельзя лучше иллюстрирует французский гегемон – «ПСЖ». Бюджет у парижского клуба практически немеряный, и он фактически каждое межсезонье проводит очень агрессивную трансферную политику, скупая все то, что и плохо лежит, и что лежит хорошо. Но пока что, окромя безоговорочных успехов на внутренней арене, щедрые финансовые инъекции шейхов не приносят «Сен-Жермен» вожделенного результата. А именно: победы в Лиге чемпионов. За редким исключением, парижская команда проваливается на дальних стадиях плей-офф самого престижного клубного турнира.

Но, несмотря на некую парадоксальность ситуации, в принципе, ничего сверхъестественного в таком положении вещей нет. Скорее наоборот: тут все чертовски закономерно. Коль мы вспомнили о президенте «Шахтера», то нельзя не вспомнить и о его тернистом пути к Кубку УЕФА. Чтобы выиграть заветный приз, «горнякам» пришлось не один и не два сезона падать в грязь лицом.

Более показательный, точнее, более близкий пример – «МанСити». Прежде, чем выиграть Кубок чемпионов, который для шейхов из Манчестера стал такой же навязчивой идеей, как и для шейхов из Парижа, «Сити» не раз и не два откровенно облажался. Однако в итоге таки достиг своего.

На мой взгляд, сие стало возможным не только из-за элементарной вседозволенности «горожан» на трансферном рынке, а еще и потому, что у боссов клуба было элементарное терпение. Терпение относительно тренерского курса.

Подобное терпение проявил в свое время и босс «Шахтера» – уж извините, что муссирую постоянно это тему.

Тем не менее, я уверен, что без ставки хотя бы на среднюю, а еще лучше – на дальнюю перспективу относительно тренера, выиграть что-то значимое коллективам, сформированным по принципу «из грязи – в князи», будет весьма проблематично. И «Пари Сен-Жермен» блестяще подтверждает вышеупомянутый принцип.

Анчелотти, Блан, Эмери, Почеттино, Тухель – шейхи выдергивали из «прейскуранта» лучших специалистов, но после первой же оплошности отправляли их восвояси, фактически не давая шанса исправить ошибку.

Прошлый сезон парижский клуб невесть почему решил «перезарядить батарейки». И на тренерском мостике команды достаточно неожиданно появился местный: Гальтье.

Прецедент изначально попахивал, как минимум, авантюризмом. Собственно, таким по факту он и стал. Под руководством Кристофа «Париж» с горем пополам выиграл Лигу 1. На этом все. Ставка клуба на то, что французский тренер сможет обеспечить «семейную обстановку» в раздевалке, соединить воедино разъединенные кланы и звездных индивидуумов, не оправдались. Потерпели крах.

И Гальтье, пришедший прошлым летом без фанфар и ажиотажа на электрическое кресло главного тренера «ПСЖ», нынешним летом так же тихо ретировался.

Ему на смену пришел испанец Луис Энрике. Одними из первых слов новоиспеченного рулевого «Парижа» были следующие: «я идеальный тренер для этой команды». Звучит весьма бравурно. Даже вызывающе. Но по факту что-то в этом действительно есть.

***

Из всех предыдущих тренеров «Парижа» эпохи шейхов фактически лишь нынешний соединяет в себе успешность, системность, умение работать и с настоящими звездами, и с зеленой молодежью. Предыдущий опыт Луиса Энрике в «Барселоне» и сборной Испании сыграл решающую роль в его пользу. Личный разговор с испанцем настолько приятно удивил боссов парижского клуба, что они не только доверились ему в плане трансферов, но и готовы строить вокруг 53-летнего тренера долгоиграющий проект.

Помимо слов о своей «идеальности», Луис Энрике в «тронной речи» сказал и следующее. Мол, наша главная цель – Лига чемпионов. И ради достижения этой цели мы должны показывать атакующий футбол – это даже не обсуждается. Моя задача – подстроиться под футболистов, выжать из них максимум.

Весьма здравые суждения. Причем, что показательно, нового тренера абсолютно не смутил уход из команды Месси. Более того, испанец был рад такому повороту событий. По его словам, он совсем не расстроится, если следом за Лео, уже в этом межсезонье, покинут команду и другие знаковые игроки – Мбаппе, Неймар и Верратти. Луис считает, что «ПСЖ» должен стать не курортом для капризных звезд, а амбициозным проектом для голодных к титулам игроков.

Этой своей философией он уже успел «заразить» и Аль-Хелаифи. Собственник клуба отныне уже не зациклен на том, чтобы во что бы то ни стало удерживать жиреющих звезд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Нассер Аль-Хелаифи (справа)

Примечательно, что такая философия Энрике отразилась и на игроках. Французские СМИ утверждают, что и Неймар, и Верратти уже не хотят уходить. Луис тоже не прочь с ними работать. Но при условии, что те (в первую очередь бразилец) будут образцами поведения как на поле, так и вне его.

Тотальное доверие боссов клуба к новоиспеченному тренеру серьезно пошатнули позиции Луиша Кампуша, доселе отвечающего за всю трансферную политику. Португалец пришел в клуб вместе с Гальтье. На его приходе настоял лично Мбаппе, сотрудничавший с Кампушем еще в «Монако». Но теперь Килиан одной ногой уже в «Мадриде», стало быть, португальский спортдир своей главной функции – удержать Мбаппе – не выполнил. И может последовать за Гальтье.

Как бы то ни было, но новые трансферы «ПСЖ» – личная инициатива Луиса Энрике. Если о переходе Шкриньяра из «Интера» на «Парк де Пренс» было известно еще в начале нынешнего года, а о приходе из «Реала» Асенсио говорили уже весной, то остальные новые игроки – протеже Энрике. Угарте из «Спортинга», Ндур из «Бенфики», Эрнандес из «Баварии», Ин из «Мальорки» – за них парижский клуб отстегнул свыше 155 млн евро.

И, похоже, на этом трансферная кампания «Парижа» не закончится. По данным разномастных инсайдеров, испанец хочет подписать Феликса, Коло-Муани и Бернарду Силву.

В свою очередь, уже нашлись и те, кто может готовиться на выход. По данным прессы, Луис не рассчитывает на Саншеса, Солера, Икарди и Хакими.

Похоже на то, что в новом сезоне «Пари Сен-Жермен» предстанет абсолютно новым и по форме, и по содержанию проектом. Если Луису Энрике действительно удастся выжать из своих подопечных максимум, и те по-настоящему потянутся к тренеру, а клубные боссы проявят чуть больше терпения, нежели прежде, «Париж» станет существенно ближе к заветной цели.