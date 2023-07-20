Англия20 июля 2023, 03:21 | Обновлено 20 июля 2023, 03:35
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Ньюкасл договорился о переходе Барнса из Лестера
«Сороки» укрепляют середину поля
20 июля 2023, 03:21 | Обновлено 20 июля 2023, 03:35
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Полузащитник «Лестера» Харви Барнс близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ньюкасле».
Клубы якобы договорились между собой о трансфере 25-летнего англичанина. Вопрос закрыт суммой в 44 млн евро.
Контракт Барнса с «Лестером» рассчитан до лета 2025 года.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Харви Барнс провел за «Лестер» во всех турнирах 40 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
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