Ньюкасл договорился о переходе Барнса из Лестера

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ньюкасле».

Клубы якобы договорились между собой о трансфере 25-летнего англичанина. Вопрос закрыт суммой в 44 млн евро.

Контракт Барнса с «Лестером» рассчитан до лета 2025 года.

Читайте также: Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А

В предыдущем сезоне-2022/2023 Харви Барнс провел за «Лестер» во всех турнирах 40 матчей, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.