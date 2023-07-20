20 июля на «Кадриорг» (Таллин) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Пайде» встретится с «Б-36 Торсхавн». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Пайде

Команда была создана не так давно - в следующем году отметит только 20-летие. Но нужно отметить, как постепенно и планомерно красно-синие прибавляли. С 2009-го они бессменно выступают в высшей лиге Эстонии - Мейстриилиге. И вышли на пик в 2020-м, став вице-чемпионом. На 2-м месте удержаться не получилось, но оба следующих розыгрыша принесли бронзу, в сочетании с 1-м в истории кубком в 2022-м. Сейчас, кстати, последовало серьезное падение, и команда в чемпионате болтается в нижней части таблицы. Посмотрим, что получится на международной арене. Если первые 2 попытки оборачивались мгновенным вылетом, то потом, прошлым летом, прибалты выбили, пусть и по пенальти, Динамо (Тбилиси) с Арарат-Арменией, и только потом капитулировали Андерлехту (0-2, 0-3). Сейчас на Фарерах тоже не забили, но и не пропустили, закончив стратегически перспективными 0-0.

Б-36 Торсхавн

Клуб успел 11 раз стать чемпионом страны. Правда, в последний раз золото оформили еще в 2015-м, а крайний кубок завоевали в 2021-м. Прошлый же розыгрыш принес только 4-е место, причем отстав от соседа сверху аж на 17 очков, и это при 27 матчах чемпионата! Любопытно, что сейчас, когда на внутренней арене провели 2/3 розыгрыша, белые тигры уже фактически повторили то количество баллов, что было за весь 2022-й. Но КИ Клаксвик своей стопроцентной статистикой оставляет остальным бороться за максимум 2-3 место. Ну и заодно пытаться проявить себя в еврокубках. Год назад фарерцы прошли в Лиге конференций Борац с Тре Фиори, и только потом уступили Виборгу.

Статистика личных встреч

0-0 12-го июля стали первым поединком между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом принимающую сторону, но разница в классе не так уж велика. Ставим на Пайде при нулевой форе (коэффициент - 1,6).