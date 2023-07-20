Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пайде – Б36 Торсхавн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Пайде
20.07.2023 18:30 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Б-36
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 июля 2023, 02:21 |
20
0

Пайде – Б36 Торсхавн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 20 июля в 18:30 по Киеву

20 июля 2023, 02:21 |
20
0
Пайде – Б36 Торсхавн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июля на «Кадриорг» (Таллин) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Пайде» встретится с «Б-36 Торсхавн». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Пайде

Команда была создана не так давно - в следующем году отметит только 20-летие. Но нужно отметить, как постепенно и планомерно красно-синие прибавляли. С 2009-го они бессменно выступают в высшей лиге Эстонии - Мейстриилиге. И вышли на пик в 2020-м, став вице-чемпионом. На 2-м месте удержаться не получилось, но оба следующих розыгрыша принесли бронзу, в сочетании с 1-м в истории кубком в 2022-м. Сейчас, кстати, последовало серьезное падение, и команда в чемпионате болтается в нижней части таблицы. Посмотрим, что получится на международной арене. Если первые 2 попытки оборачивались мгновенным вылетом, то потом, прошлым летом, прибалты выбили, пусть и по пенальти, Динамо (Тбилиси) с Арарат-Арменией, и только потом капитулировали Андерлехту (0-2, 0-3). Сейчас на Фарерах тоже не забили, но и не пропустили, закончив стратегически перспективными 0-0.

Б-36 Торсхавн

Клуб успел 11 раз стать чемпионом страны. Правда, в последний раз золото оформили еще в 2015-м, а крайний кубок завоевали в 2021-м. Прошлый же розыгрыш принес только 4-е место, причем отстав от соседа сверху аж на 17 очков, и это при 27 матчах чемпионата! Любопытно, что сейчас, когда на внутренней арене провели 2/3 розыгрыша, белые тигры уже фактически повторили то количество баллов, что было за весь 2022-й. Но КИ Клаксвик своей стопроцентной статистикой оставляет остальным бороться за максимум 2-3 место. Ну и заодно пытаться проявить себя в еврокубках. Год назад фарерцы прошли в Лиге конференций Борац с Тре Фиори, и только потом уступили Виборгу.

Статистика личных встреч

0-0 12-го июля стали первым поединком между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом принимающую сторону, но разница в классе не так уж велика. Ставим на Пайде при нулевой форе (коэффициент - 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Биркиркара – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Карабах – Линкольн Ред Импс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Валмиера – Олимпия Любляна. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Пайде Б36 Торсхавн Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон
Футбол | 19 июля 2023, 23:17 12
ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон
ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон

Чемпионы Венгрии проиграли дома клубу из Фарер 0:3 с курьезным голом

Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Футбол | 19 июля 2023, 23:59 0
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации

19 июля состоялись 7 ответных матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ

Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Футбол | 19.07.2023, 03:43
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Футбол | 19.07.2023, 17:50
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Футбол | 19.07.2023, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
19.07.2023, 21:15 1
Футбол
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
19.07.2023, 11:16 2
Теннис
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
18.07.2023, 15:18 1
Футбол
Экс-чемпион мира: «Для Усика бой с Дюбуа станет самым тяжелым в хэвивейте»
Экс-чемпион мира: «Для Усика бой с Дюбуа станет самым тяжелым в хэвивейте»
19.07.2023, 09:21
Бокс
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
18.07.2023, 08:43
Теннис
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
18.07.2023, 20:53 1
Мир азарта
ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок
ЛНЗ: миллионер из списка Форбс, аграрный бизнес и тренер-новичок
18.07.2023, 12:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем