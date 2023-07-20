Хуан КУАДРАДО: «Я в восторге»

Защитник Хуан Куадрадо прокомментировал подписание контракта с миланским «Интером». Как известно, 35-летний игрок поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до завершения сезона-2023/2024.

«Я в восторге и хочу поблагодарить Бога за эту возможность. Для меня большая честь быть здесь, в одной из крупнейших команд Европы. Я счастлив.

У меня было много предложений, но Италия для меня второй дом. Моя семья очень привязана к этой стране, и была возможность остаться здесь и играть за большую команду с фантастической историей. Я выбрал «Интер», потому что мы все знаем, что они представляют на глобальном уровне. Важно, чтобы я и моя семья чувствовали себя хорошо. Это определенно лучший выбор», – признался Куадрадо.

Напомним, в конце июня Хуан Куадрадо покинул ряды «Ювентуса», за который он выступал с 2015 года.