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Лига конференций
Биркиркара
20.07.2023 18:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Марибор
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Лига конференций
20 июля 2023, 02:16 |
7
0

Биркиркара – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 20 июля в 18:00 по Киеву

20 июля 2023, 02:16 |
7
0
Биркиркара – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июля на «Сентинери Стэдиум» (Та-Кали) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Биркиркара» встретится с «Марибором». Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Биркиркара

Клуб вот уже полное десятилетие, с 2013-го года, не может пополнить свой перечень трофеев - так и остается 4-кратным чемпионом страны. Были шансы наконец-то добраться до нового трофея, но все закончилось 2-м местом в итоговой таблице. Но при этом полосы смогли стать победителем в кубке страны, в 6-й раз в истории. Это позволило им вернуться после годичной паузы на евроарену. В 2021-м представитель Мальты в квалификации Лиги конференций не без труда справились с Ла Фиоритой (1-0 дома, 1-1 в Сан-Марино), зато с Олимпией из Любляны обменялись минимальными победами на своих полях, после чего уступили в Словении по пенальти. Сейчас снова играли с представителями этой же страны. На выезде получилось открыть счет, и привезти домой ничью.

Марибор

Команда еще во времена единой Югославии пробивались в высший футбольный дивизион. Ну, а во времена независимости это настоящий национальный флагман, в активе которого уже 16 чемпионских титулов. Крайний был взять в 2022-м году, но потом последовал провал, когда фаворит финишировал только 3-м в итоговой таблице, еще и в кубке проиграв в финале. Так что на этот раз фиолетовые сразу начали с Лиги конференций. Кстати, после участия в групповом этапе Лиги чемпионов клуб ничего внятного на международной арене не демонстрировал. Так, прошлым летом получилось начать с прохода солигорского Шахтера, но потом словенцы последовательно проиграли Шерифу (Лига чемпионов), ХИКу (Лига Европы) и ЧФР (Лига конференций), причем ни разу в тех 6 поединках не забивали. Теперь чуть не опозорились с мальтийцами, сровняв счет в середине 2-го тайма, и то с пенальти.

Статистика личных встреч

В 2007-м году в рамках Кубка Интертото Марибор выиграл оба поединка. А 10 лет назад, в квалификации Лиги чемпионов, Марибор после нулевой ничьей на Мальте оформил 2-0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей, но, с учетом прошлого поединка, стоит присмотреться к варианту с победой хозяев при форе +1 гол (коэффициент - 1,8).

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Биркиркара Марибор Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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