ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом
«Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль» проводят товарищеский матч в Австрии
Киевская команда «Динамо» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.
19 июля в 19:00 встречаются «Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль».
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Наставники команд Мирча Луческу и Жорже Жезуш тепло поприветствовали друг друга и с улыбкой поговорили перед спаррингом.
Матч проходит в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе Jacques Lemans Arena.
ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом
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