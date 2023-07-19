Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 20:32 | Обновлено 19 июля 2023, 20:49
978
0

ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом

«Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль» проводят товарищеский матч в Австрии

19 июля 2023, 20:32 | Обновлено 19 июля 2023, 20:49
978
0
ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом
ФК Динамо. Мирча Луческу и Жорже Жезуш

Киевская команда «Динамо» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

19 июля в 19:00 встречаются «Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд Мирча Луческу и Жорже Жезуш тепло поприветствовали друг друга и с улыбкой поговорили перед спаррингом.

Матч проходит в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе Jacques Lemans Arena.

ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом

По теме:
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Матчи с МЮ, Барсой, Миланом и Юве. Лунин – в составе Реала на турне в США
Динамо Киев товарищеские матчи Аль-Хиляль учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Мирча Луческу фото Жорже Жезуш
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Футбол | 19 июля 2023, 16:58 15
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой

Обозреватель Sport.ua рецензирует текущую трансферную кампанию «канониров»

Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Теннис | 19 июля 2023, 11:16 2
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса

Расчет на способности серба Джоковича

Днепр-1 интересуется вингером Копенгагена. Игрок отказался переходить в рф
Футбол | 19.07.2023, 18:15
Днепр-1 интересуется вингером Копенгагена. Игрок отказался переходить в рф
Днепр-1 интересуется вингером Копенгагена. Игрок отказался переходить в рф
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
Футбол | 19.07.2023, 18:05
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с Педриньо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Футбол | 19.07.2023, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
19.07.2023, 03:43
Футбол
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
А так можно? В Украине работает клон запрещенного онлайн-казино Parimatch
А так можно? В Украине работает клон запрещенного онлайн-казино Parimatch
17.07.2023, 19:59 1
Мир азарта
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
18.07.2023, 10:57 1
Бокс
51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
18.07.2023, 14:58
Теннис
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
18.07.2023, 08:43
Теннис
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
17.07.2023, 21:09 8
Футбол
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 149
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем