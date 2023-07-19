Киевская команда «Динамо» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

19 июля в 19:00 встречаются «Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль».

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Наставники команд Мирча Луческу и Жорже Жезуш тепло поприветствовали друг друга и с улыбкой поговорили перед спаррингом.

Матч проходит в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе Jacques Lemans Arena.

ФОТО. Мирча Луческу и Жорже Жезуш с улыбкой поговорили перед спаррингом