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Украина. Первая лига
19 июля 2023, 18:45 |
774
0

Клуб, который вернулся в Первую лигу, подписал воспитанника Днепра-1

Максим Тяпкин перешел в «Агробизнес» из тернопольской «Нивы»

19 июля 2023, 18:45 |
774
0
Клуб, который вернулся в Первую лигу, подписал воспитанника Днепра-1
ФК Нива Тернополь. Максим Тяпкин

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком, подписавшим контракт с «Аробизнесом», стал 22-летний вингер Максим Тяпкин.

22-летний воспитанник днепровского футбола в минувшем сезоне успел поиграть за две команды Первой лиги: до Нового года — за ЛНЗ (6 матчей, 1 голевая передача), после него — за тернопольскую «Ниву» (7 матчей). До этого футболист выступал за юношескую и молодежную команды «Днепра-1», а также второлиговый «Никополь».

«Агробизнес» возобновляет выступления в Первой лиге, пропустив предыдущий сезон из-за войны. В первом туре команда Александра Чижевского 28 июля сыграет на выезде против «Нивы» из Бузовой.

Отметим, что ранее стало известно о том, что «Агробизнес» подписал экс-защитника «Вереса».

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Максим Тяпкин Агробизнес Нива Тернополь трансферы Днепр-1 инсайд
Источник Sport.ua
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