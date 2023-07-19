Клуб, который вернулся в Первую лигу, подписал воспитанника Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком, подписавшим контракт с «Аробизнесом», стал 22-летний вингер Максим Тяпкин.

22-летний воспитанник днепровского футбола в минувшем сезоне успел поиграть за две команды Первой лиги: до Нового года — за ЛНЗ (6 матчей, 1 голевая передача), после него — за тернопольскую «Ниву» (7 матчей). До этого футболист выступал за юношескую и молодежную команды «Днепра-1», а также второлиговый «Никополь».

«Агробизнес» возобновляет выступления в Первой лиге, пропустив предыдущий сезон из-за войны. В первом туре команда Александра Чижевского 28 июля сыграет на выезде против «Нивы» из Бузовой.

Отметим, что ранее стало известно о том, что «Агробизнес» подписал экс-защитника «Вереса».