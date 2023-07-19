Украина. Премьер лига19 июля 2023, 18:31 |
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Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
Поединок состоится 19 июля в 19:00 по Киеву
19 июля 2023, 18:31 |
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19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».
Матч пройдет в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал стартовый состав «бело-синих»:
Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Бенито.
Отметим, что прошлый спарринг киевлян Андрей Ярмоленко пропустил. Причина – удаление зуба мудрости.
Читайте также:Динамо – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Комментарии 2
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Дячук после ляпсуса со швейцарцами сел на банку, а в основе зятек прописался. так смотри еще и основным сезон начнет.
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