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  4. Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 18:31 |
512
2

Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем

Поединок состоится 19 июля в 19:00 по Киеву

19 июля 2023, 18:31 |
512
2
Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем
ФК Динамо Киев

19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».

Матч пройдет в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал стартовый состав «бело-синих»:

Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Бенито.

Отметим, что прошлый спарринг киевлян Андрей Ярмоленко пропустил. Причина – удаление зуба мудрости.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Дячук после ляпсуса со швейцарцами сел на банку, а в основе зятек прописался. так смотри еще и основным сезон начнет.
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