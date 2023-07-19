Ярмоленко вернулся. Луческу назвал состав Динамо на матч с Аль-Хилялем

19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» проведет товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».

Матч пройдет в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу назвал стартовый состав «бело-синих»:

Динамо Киев: Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Бенито.

Отметим, что прошлый спарринг киевлян Андрей Ярмоленко пропустил. Причина – удаление зуба мудрости.