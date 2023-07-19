Украина. Премьер лига19 июля 2023, 17:50 | Обновлено 19 июля 2023, 18:23
2082
27
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
13 клубов УПЛ поддержали проект
19 июля 2023, 17:50 | Обновлено 19 июля 2023, 18:23
2082
27
В среду, 19 июля, 13 участников УПЛ сезона 2023/24 проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO.
Telegram-канал KDK опубликовал детали проекта:
- все клубы (не только «Рух») оплачивают производство трансляций
- все матчи сезона 2023/24 будут транслироваться бесплатно – на всех возможных площадках (ОТТ-платформы, YouTube, телеканалы).
- следующий сезон – платные трансляции на ОТТ-платформах и YouTube.
- через сезон – платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ-ТВ (пока это только планы).
- 20 июля клубы проведут еще одно совещание по уточнению деталей.
Еще 3 клуба УПЛ («Днепр-1», «Динамо» и «Заря») отказались рассматривать любой вариант объединения.
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Будут прабабки и прадеды ,клоуны
а трио раскольников будет получать оплату за то, что их матчи показывают.
При этом все матчи будут в бесплатном доступе.
не учите Суркиса вести бизнес ))
Пришли к тому же , что и ДК, ДД и Зоря, только потратили на это три месяца.
Так кто был прав на этапе постановки целей?