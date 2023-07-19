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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 17:50 | Обновлено 19 июля 2023, 18:23
2082
27

Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали

13 клубов УПЛ поддержали проект

19 июля 2023, 17:50 | Обновлено 19 июля 2023, 18:23
2082
27
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
УПЛ

В среду, 19 июля, 13 участников УПЛ сезона 2023/24 проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO.

Telegram-канал KDK опубликовал детали проекта:

  • все клубы (не только «Рух») оплачивают производство трансляций
  • все матчи сезона 2023/24 будут транслироваться бесплатно – на всех возможных площадках (ОТТ-платформы, YouTube, телеканалы).
  • следующий сезон – платные трансляции на ОТТ-платформах и YouTube.
  • через сезон – платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ-ТВ (пока это только планы).
  • 20 июля клубы проведут еще одно совещание по уточнению деталей.

Еще 3 клуба УПЛ («Днепр-1», «Динамо» и «Заря») отказались рассматривать любой вариант объединения.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телеканал XSPORT MEGOGO телепул УПЛ-ТВ
Источник KDK
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Комментарии 27
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Mr Voevudskiy
3 огрызка общества как обычно)
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+3
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Никнейм
В следующем сезоне суркисы и другие раскольники придумают что то новое не только про дедов и баб
Будут прабабки  и прадеды ,клоуны 
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+1
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Вася Пупкин
Ну і в чому проблема цих трьох клубів? Безкоштовні трансляції як аргумент вже не катить. Тепер і мегого їм не  така хоча до Ахметова наче жодного відношення не має.
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+1
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Gargantua
то есть участники пула будут платить за то, чтобы их игры показывали.
а трио раскольников будет получать оплату за то, что их матчи показывают. 
При этом все матчи будут в бесплатном доступе.
не учите Суркиса вести бизнес ))
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0
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Андрій Полоз
Вирішувати такі питання треба більшістю, а не так як в ЄС, НАТО чи ООН... Права вето ні в кого не має бути. Як більшість вирішила, так і має бути... Меншість має підкорюватися волі більшості. Це правильно і тільки так. Інакше анархія... Не важливо які клуби в більшості, які в меншості, все має бути по такому принципу і ніяк інакше. Інакше - шлях в нікуди.
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-1
Никнейм
Бабы ,деды и боты суркисов так бесплатно же 
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-1
itsm067
Плюсівські шавки даже не думали над створенням УПЛ ТБ, в них все давно на мазі з Коломойським, а те що вони казали що вони за єдиний телепул просто замилювали очі
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-2
avk2307
Теперь сравниваем цели, которые озвучивали Динамо , Днепр и Зоря и цели которые озвучивали первоначально в УПЛ ТВ. 
Пришли к тому же , что и ДК, ДД и Зоря, только потратили на это три месяца.
Так кто был прав на этапе постановки целей?
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-4
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