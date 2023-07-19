Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали

В среду, 19 июля, 13 участников УПЛ сезона 2023/24 проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO.

Telegram-канал KDK опубликовал детали проекта:

все клубы (не только «Рух») оплачивают производство трансляций

все матчи сезона 2023/24 будут транслироваться бесплатно – на всех возможных площадках (ОТТ-платформы, YouTube, телеканалы).

следующий сезон – платные трансляции на ОТТ-платформах и YouTube.

через сезон – платные трансляции на собственной ОТТ-платформе УПЛ-ТВ (пока это только планы).

20 июля клубы проведут еще одно совещание по уточнению деталей.

Еще 3 клуба УПЛ («Днепр-1», «Динамо» и «Заря») отказались рассматривать любой вариант объединения.