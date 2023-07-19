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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 17:08 | Обновлено 19 июля 2023, 17:14
258
0

Их стало 13. Шахтер и Верес присоединились к УПЛ-ТВ

Большинство команд выступают за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO

19 июля 2023, 17:08 | Обновлено 19 июля 2023, 17:14
258
0
Их стало 13. Шахтер и Верес присоединились к УПЛ-ТВ
УПЛ

В среду 11 участников УПЛ проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO. «Верес» и «Шахтер» должны были определиться до 18:00 сегодняшнего дня. Официальный телеграм YouTube-канала «Футбол 2.0» сообщает, что обе команды согласились на создание единого телепула.

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов в комментарии Tribuna.com объяснил позицию донецкого клуба:

«Мы приветствуем тот факт, что в вопросе реализации телеправ в УПЛ есть конкуренция. Это подтверждает сегодняшняя дискуссия. Мы видим, что даже не в полном объеме права на показ матчей УПЛ имеют ценность. Это вселяет уверенность, что в будущем цена на продукт будет расти.

«Шахтер» принял решение идти по пути УПЛ-ТВ. Это сохраняет единство большинства клубов и позволяет двигаться к концепции платной модели. Здесь мы последовательны и уверены, что только вместе можно создать продукт, который будет востребован болельщиками», – сказал Свиридов.

Также известна позиция «Вереса» относительно единого телепула:

«Верес» передает свои права на показ домашних матчей Украинской Премьер лиги, сезона 2023/2024, в УПЛ-ТВ, при условии собственного производства трансляций».

Напомним, что «Днепр-1», «Динамо» и «Заря» отказались рассматривать любой вариант объединения.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телеканал XSPORT MEGOGO телепул УПЛ-ТВ Юрий Свиридов Шахтер Донецк Верес Ровно
Источник Sport.ua
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Fox
Интересно как теперь Циганик будет оправдывать одноплюсников
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