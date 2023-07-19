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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 17:28 | Обновлено 19 июля 2023, 18:16
2338
1

Сивасспор сделал официальное предложение по вингеру Динамо

Жерсон Родригеш в ближайшее время может вернуться в Турцию, где уже играл в 2020 и 2022 годах

19 июля 2023, 17:28 | Обновлено 19 июля 2023, 18:16
2338
1
Сивасспор сделал официальное предложение по вингеру Динамо
instagram.com/gerson_rodrigues_11

Турецкий «Сивасспор» сделал официальное предложение по 28-летнему вингеру сборной Люксембурга и киевского «Динамо» Жерсону Родригешу.

По информации журналиста Эртана Сузгуна, переговоры продвигаются хорошо.

Сезон-2022/23 Родригеш провел в саудовском клубе «Аль-Вахда», за который сыграл 16 матчей и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что интерес к вингеру из Люксембурга проявляет другой турецкий клуб - «Коджаэлиспор».

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Жерсон Родригеш Сивасспор Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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