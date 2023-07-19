Сивасспор сделал официальное предложение по вингеру Динамо

Турецкий «Сивасспор» сделал официальное предложение по 28-летнему вингеру сборной Люксембурга и киевского «Динамо» Жерсону Родригешу.

По информации журналиста Эртана Сузгуна, переговоры продвигаются хорошо.

ÖZEL - Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Gerson Rodrigues için resmî teklif yaptı.



Görüşmeler olumlu ilerliyor. pic.twitter.com/0HW9QBuh4W — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 19, 2023

Сезон-2022/23 Родригеш провел в саудовском клубе «Аль-Вахда», за который сыграл 16 матчей и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что интерес к вингеру из Люксембурга проявляет другой турецкий клуб - «Коджаэлиспор».