Сивасспор сделал официальное предложение по вингеру Динамо
Жерсон Родригеш в ближайшее время может вернуться в Турцию, где уже играл в 2020 и 2022 годах
Турецкий «Сивасспор» сделал официальное предложение по 28-летнему вингеру сборной Люксембурга и киевского «Динамо» Жерсону Родригешу.
По информации журналиста Эртана Сузгуна, переговоры продвигаются хорошо.
ÖZEL - Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Gerson Rodrigues için resmî teklif yaptı.— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 19, 2023
Görüşmeler olumlu ilerliyor. pic.twitter.com/0HW9QBuh4W
Сезон-2022/23 Родригеш провел в саудовском клубе «Аль-Вахда», за который сыграл 16 матчей и забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что интерес к вингеру из Люксембурга проявляет другой турецкий клуб - «Коджаэлиспор».
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