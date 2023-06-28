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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 10:25 |
1614
0

Вингер Динамо заинтересовал турецкий Коджаэлиспор

Жерсон Родригеш уже выступал в тамошней лиге

28 июня 2023, 10:25 |
1614
0
Вингер Динамо заинтересовал турецкий Коджаэлиспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

28-летний вингер «Динамо» Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Интерес к легионеру из Люксембурга проявляет «Коджаэлиспор» - команда, выигравшая по итогам сезона-2022/23 повышение из Второй лиги турецкого футбола в Первую (второй по рангу дивизион после Суперлиги).

Жерсон Родригеш имеет контракт с «Динамо» до лета 2024 года, однако по Annexe 7 ФИФА может самостоятельно распоряжаться карьерой как минимум на ближайший сезон.

Напомним, с лета минувшего года Жерсон Родригеш играл в Саудовской Аравии за «Аль-Вахду», проведя за команду 16 матчей и отличившись 2 забитыми мячами.

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Источник Özgün Kocaeli
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