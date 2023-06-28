Вингер Динамо заинтересовал турецкий Коджаэлиспор

28-летний вингер «Динамо» Жерсон Родригеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Интерес к легионеру из Люксембурга проявляет «Коджаэлиспор» - команда, выигравшая по итогам сезона-2022/23 повышение из Второй лиги турецкого футбола в Первую (второй по рангу дивизион после Суперлиги).

Жерсон Родригеш имеет контракт с «Динамо» до лета 2024 года, однако по Annexe 7 ФИФА может самостоятельно распоряжаться карьерой как минимум на ближайший сезон.

Напомним, с лета минувшего года Жерсон Родригеш играл в Саудовской Аравии за «Аль-Вахду», проведя за команду 16 матчей и отличившись 2 забитыми мячами.