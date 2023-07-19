Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Я уже определился с составом на игру с Полесьем»
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 16:05 |
569
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Я уже определился с составом на игру с Полесьем»

Главный тренер «Вереса» – о подготовке команды

19 июля 2023, 16:05 |
569
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Я уже определился с составом на игру с Полесьем»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

19 июля в заключительном спарринге футболисты «Вереса» в Среднем, что на Закарпатье, взяли верх над «Кривбассом» (2:1).

Главный тренер ровенчан Сергей Лавриненко в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил действия своих подопечных в этом противостоянии:

- Я больше остался доволен первым таймом в их исполнении. Были скоростные переходы от обороны к атаке, умелое использование прессинга, четкая подстраховка, довольно высокая интенсивность.

Криворожанам удалось выровнять игру только после перерыва, когда на поле появились игроки ротации.

Соперник уменьшил отставание в счете до минимума, создал еще несколько голевых моментов, но последнее слово могло быть за нашим Марусичем, однако он из выгодной позиции промахнулся. Итак, на мой взгляд, счет по игре.

- В подготовительный период в июле «Верес» провел всего четыре спарринга. Этого достаточно?
- Необходимо учесть, что футболисты «Вереса» были задействованы в переходных поединках с «Металлургом» и у них было меньше времени для подготовки. Вот почему четырех контрольных матчей хватило: практически все футболисты получили необходимую игровую нагрузку.

- После предыдущего спарринга с «Карпатами» вы заявляли, что с потенциальным новичком Василием Гакманом из «Буковины» определитесь после поединка с «Кривбассом».
- Василий сегодня играл во втором тайме и произвел неплохое впечатление. Он меня устраивает и теперь все будет зависеть от того, как завершатся переговоры между руководством нашего ФК и «Буковины».

- Вы уже определились с теми 11 футболистами, которые выйдут в старте в поединке первого тура с «Полесьем«?
- Не следует забывать, что впереди еще недельный цикл подготовки и очень важно, чтобы обошлось без травм футболистов. Что касается ответа на ваш вопрос, то я уже знаю кто выйдет с первых минут в противостоянии с полещуками.

По теме:
Их стало 13. Шахтер и Верес присоединились к УПЛ-ТВ
Левый берег подписал экс-полузащитника Карпат
Кремень продлил контракты еще с тремя игроками
Сергей Лавриненко Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

XSport будет транслировать первый круг УПЛ бесплатно? Стали известны детали
Футбол | 18 июля 2023, 19:18 21
XSport будет транслировать первый круг УПЛ бесплатно? Стали известны детали
XSport будет транслировать первый круг УПЛ бесплатно? Стали известны детали

Сага о телепуле в Украине продолжается

ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
Теннис | 19 июля 2023, 13:45 16
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы
ВИДЕО. Шуай в слезах снялась с матча после наглого поступка соперницы

Амарисса Тот стерла след от спорного мяча, пока на корт шел супервайзер

ЯСТРЕМСКАЯ: «WTA и ITF, приезжайте в Украину, измените мнение о россиянах»
Теннис | 19.07.2023, 10:16
ЯСТРЕМСКАЯ: «WTA и ITF, приезжайте в Украину, измените мнение о россиянах»
ЯСТРЕМСКАЯ: «WTA и ITF, приезжайте в Украину, измените мнение о россиянах»
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Футбол | 18.07.2023, 23:41
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр
Футбол | 19.07.2023, 15:27
Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр
Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
19.07.2023, 11:58 51
Футбол
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
17.07.2023, 21:09 8
Футбол
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
18.07.2023, 21:50 28
Футбол
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
17.07.2023, 18:22 1
Футбол
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
18.07.2023, 08:43
Теннис
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
18.07.2023, 16:38 25
Волейбол
Нганну объяснил, почему в бою с Фьюри на кону не будет стоять титул WBC
Нганну объяснил, почему в бою с Фьюри на кону не будет стоять титул WBC
18.07.2023, 13:20
Бокс
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
17.07.2023, 21:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем