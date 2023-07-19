Верес обыграл Кривбасс в контрольном матче

Сегодня, 19 июля состоялся контрольный матч между «Вересом» и «Кривбассом». Для команды Юрия Вернидуба это был заключительный матч на предсезонном сборе в Закарпатье.

«Верес» одержал победу со счетом 2:1. Оба мяча подопечные Сергея Лавриненко забили в первом тайме.

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Верес» (Ровно) – 1:2 (0:2)

Голы: Денис Балан, 6 (0:1). Андрей Кухарук, 16 (0:2). Денис Устименко (Иван Дибанго), 60 (1:2).