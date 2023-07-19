Украина. Премьер лига19 июля 2023, 13:44 | Обновлено 19 июля 2023, 13:49
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Верес обыграл Кривбасс в контрольном матче
«Кривбасс» проиграл свой заключительный матч на сборах
19 июля 2023, 13:44 | Обновлено 19 июля 2023, 13:49
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Сегодня, 19 июля состоялся контрольный матч между «Вересом» и «Кривбассом». Для команды Юрия Вернидуба это был заключительный матч на предсезонном сборе в Закарпатье.
«Верес» одержал победу со счетом 2:1. Оба мяча подопечные Сергея Лавриненко забили в первом тайме.
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Верес» (Ровно) – 1:2 (0:2)
Голы: Денис Балан, 6 (0:1). Андрей Кухарук, 16 (0:2). Денис Устименко (Иван Дибанго), 60 (1:2).
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