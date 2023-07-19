Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр

Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился стать игроком французского «Марселя». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт будет рассчитан до 2026 года. «Челси» позволит 34-летнему габонцу перейти бесплатно.

В среду вечером Обамеянг прибудет в расположение «Олимпика» и в четверг пройдет медицинские тесты.

В прошлом сезоне 34-летний Обамеянг провел за «Челси» 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.