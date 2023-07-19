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  4. Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр
Франция
19 июля 2023, 15:27 |
171
0

Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр

«Челси» позволит форварду перейти бесплатно

19 июля 2023, 15:27 |
171
0
Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился стать игроком французского «Марселя». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт будет рассчитан до 2026 года. «Челси» позволит 34-летнему габонцу перейти бесплатно.

В среду вечером Обамеянг прибудет в расположение «Олимпика» и в четверг пройдет медицинские тесты.

В прошлом сезоне 34-летний Обамеянг провел за «Челси» 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник Twitter
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