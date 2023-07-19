Франция19 июля 2023, 15:27 |
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Обамеянг согласился стать игроком Марселя, в четверг – медосмотр
«Челси» позволит форварду перейти бесплатно
19 июля 2023, 15:27 |
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Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг согласился стать игроком французского «Марселя». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт будет рассчитан до 2026 года. «Челси» позволит 34-летнему габонцу перейти бесплатно.
В среду вечером Обамеянг прибудет в расположение «Олимпика» и в четверг пройдет медицинские тесты.
В прошлом сезоне 34-летний Обамеянг провел за «Челси» 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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