Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой

«Арсенал» в прошлом сезоне чем-то напоминал «Днепр-1». Обе команды неплохо укрепились накануне чемпионата (каждая на своем уровне, конечно же), отлично провели первый круг, долго лидировали, но в итоге уступили чемпионство более изощренному и, в общем-то, более сильному оппоненту. И в нашем случае, и в лондонском, главной причиной того, что первое место так и не покорилось, была названа следующая: отсутствие глубины состава. И с этим, конечно же, не поспоришь. Ибо что днепряне, что «канониры» серьезно уступали в этой самой глубине «Шахтеру» и «МанСити» соответственно.

Тем не менее, игра и итоговый результат «Арсенала» в чемпионате 2022/2023 боссом клуба Стэном Кронке были признаны более чем удовлетворительными. Даже несмотря на то, что «канониры», лидировавшие в сезоне целых 248 дней, так и не стали чемпионами.

Так уж получалось в последнее время для «красно-белых», что они постоянно оказывались на задворках АПЛ. Недавно завершившейся сезон – самый успешный для «Арсенала» за последние 19 лет – с момента последнего их титула АПЛ. С тех пор «канониры» не набирали так много турнирных баллов, как в прошлом чемпионате – 84 очка.

В Лиге чемпионов «Арсенал» сыграет впервые за семь последних лет – с того момента, когда лондонцев тренировал уже легендарный Венгер.

И вот на волне такого ощутимого прогресса Кронке пообещал выделить на летнюю трансферную кампанию почти двести миллионов евро. И, что показательно, не только пообещал, но и держит свое слово.

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По окончании минувшего чемпионата главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил, что его команда не смогла стать чемпионом не только из-за того, что в соперниках была «самая лучшая команда в мире с самым лучшим тренером в мире», но и из-за травм ведущих исполнителей.

В общем, испанец подтвердил то, что и так было очевидным – команда нуждается в усилении, дабы ровно идти по сезону, не «проваливаясь» и не завися тотально от игровой формы лишь нескольких игроков.

Тогда же, в конце нынешней весны, Артета озвучил и трансферные приоритеты. Их было три. И все они уже реализованы.

Наставник «канониров» очень хотел заполучить в команду центрального/опорного полузащитника, центрального защитника и форварда. До начала нового сезона – еще вагон времени, но главные «хотелки» Артеты уже сбылись.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Визуально достаточно быстро «Арсенал» забрал у «Челси» их лучшего футболиста прошлого сезона – форварда Кая Хавертца. За футболиста сборной Германии «канониры» отстегнули 70 миллионов евро. Стороны на удивление быстро нашли компромисс, «аристократы» на удивление быстро расстались со своей главной атакующей силой в минувшем чемпионате. Резон «Челси» от этой сделки понять достаточно сложно, особенно если не иметь ввиду заработанные хорошие деньги.

А вот резон «Арсенала» вполне очевиден. Впервые с момента появления на «Эмирейтс» Анри, «канониры» наконец-то заполучили «соизмеримого» форварда, одинаково хорошего как в индивидуальной игре, так и в подыгрыше. Дуэт Кая с Жезусом в новом сезоне обещает стать настоящей взрывоопасной смесью.

Относительно нового центрбека лондонцам пришлось попотеть, дабы его заполучить. Переговоры с «Аяксом» относительно ангажемента Юрриена Тимбера шли с переменным успехом. Амстердамский клуб умеет торговать своих талантов, сумел наторговать и в этот раз. За 22-летнего защитника сборной Нидерландов лондонский клуб отстегнул сорок миллионов евро.

Ну и главным, без сомнений, событием нынешнего трансферного лета для «Арсенала» стало приобретение опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Артета давно хотел именно этого футболиста, и не скрывал своих симпатий. Не скрывал своих симпатий и Райс, который хотел работать под руководством именно Артеты.

Однако для того, чтобы звезды в итоге сложились в нужную конфигурацию, «Арсеналу» пришлось прыгнуть выше своей головы. Практически в прямом смысле.

На капитана «молотобойцев» всерьез претендовали «Бавария» и «Манчестер Сити». Чемпионы Англии официально предложили «Вест Хэму» за трансфер Деклана девяносто миллионов фунтов. Новоиспеченный обладатель Кубка Лиги конференций, который мог себе позволить тянуть время, такую сумму посчитал недостаточной. Наверняка понимая, что «Арсенал» теперь будет делать ставки на повышение.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джош Кронке и новички канониров – Деклан Райс (слева) и Юрриен Тимбер

И «Арсенал» сыграл на повышение. За переход Райса на «Этихад», Кронке не поскупился на целых сто миллионов фунтов. Плюс еще пять миллионов британских денег «молотобойцы» получат в виде бонусов.

Заплатив такую шальную цену за 24-летнего игрока сборной Англии, «Арсенал» установил сразу два рекорда. Отныне именно Райс считается самым дорогим входящим трансфером «Арсенала». Интересно, а кто-нибудь вспомнит, кто был самым-самым до этого? «Некто» Николя Пепе, за которого лондонцы не так давно заплатили «Лиллю» 72 миллиона фунтов.

Пепе откровенно провалился в «Арсенале». И играл по арендам. Кстати, на новый сезон он вернулся в «Арсенал» – из «Ниццы». Но не исключено, что уже скоро снова будет подыскивать себе новое пристанище.

Но сейчас не о грустном. Поклонники «красно-белой» части футбольного Лондона вправе надеяться, что трансфер Райса не повторит судьбу трансфера Пепе, ведь футболисту не придется адаптироваться и к городу, и к чемпионату.

А второй рекорд трансфера Райса – еще более крутой: Деклан отныне является самым дорогим английским футболистом в истории. За счет бонусных пяти миллионов он переплюнул переход Грилиша из «Астон Виллы» в «МанСити».

Переход Райса в «Арсенал» мог ознаменоваться и третьим уникальным событием, но для того, чтобы стать самым дорогим приобретением в истории АПЛ, Деклану не хватило всего лишь миллиона: нынешней зимой «Челси» заплатил 106 млн за новоиспеченного чемпиона мира Энцо Фернандеса.

Тремя этими покупками «Арсенал» уже «перевыполнил» обещание Кронке инвестировать на летнюю кампанию 200 миллионов евро. И вполне может быть, что на уже имеющихся приобретениях «канониры» не будут останавливаться.

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Не забывают они и чистить состав. Многолетний лидер середины поля «Арсенала» Джака ушел в «Байер». За «лишь» 25 млн евро. Трансфер очевидный, с учетом приобретения Райса.

Защитник Пабло Мари за пять миллионов евро на полноценной основе перебрался в «Монцу» (испанец в прошлом сезоне играл в аренде в этом клубе).

Не исключено, что «Арсенал» продаст форварда Балогуна, которым очень интересуется «Интер». Минувший сезон нападающий провел в аренде в «Реймсе». На этом трансфере «канониры» могут заработать порядка 45 миллионов.

Возможно, будут еще некоторые кандидаты на выход из «Арсенала». Но можно не сомневаться, что действительно нужных Артете игроков клуб не продаст. Так что наш Зинченко может спать спокойно: в следующем сезоне на него все так же очень рассчитывают.

Уже сейчас можно утвердительно говорить о том, что состав «Арсенала» является самым дорогостоящим в мире. Неожиданно, не правда ли? Но это действительно так. По версии авторитетного портала Transferмarkt, с учетом покупки Райса, актуальный состав «канониров» оценивается в 1,21 млрд евро, что на двадцать миллионов выше идущего на втором месте «МанСити».

Что же, теперь у Артеты впервые в его бытность наставником «Арсенала» (испанец пришел на «Эмирейтс» четыре года назад) не будет привычной отмазки «команда явно нуждается в усилении». Естественно, даже идеальная команда постоянно нуждается в совершенствовании. Но босс «канониров» накануне старта сезона 2023/2024 сделал фактически все, чтобы «Арсенал» по подбору исполнителей стал на одну ступеньку с уже привычными «китами» английского футбола. Да и континентального – тоже.

Поэтому если Артета и компания в следующем чемпионате не будут бороться за корону АПЛ и «ушастый» Кубок, сезон можно считать проваленным.

Уж слишком много инвестиций вложено в «нового Гвардиолу». Пора платить по счетам.