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Украина. Вторая лига
19 июля 2023, 13:02 |
581
0

Экс-форвард Волыни близок к переходу в клуб Второй лиги

В предыдущем сезоне футболист выступал в соседней Польше

19 июля 2023, 13:02 |
581
0
Экс-форвард Волыни близок к переходу в клуб Второй лиги
ФК Волынь. Назарий Богомаз

Как стало известно Sport.ua, нападающий Назарий Богомаз близок к переходу в «Скалу 1911». Во всех трех летних спаррингах стрыян 23-летний воспитанник волынского футбола выходил на замену и «закрыл» счет в матче с «Полесьем» U19 (4:1).

Ранее Богомаз выступал за «Волынь», «Днепр-1» U21, «Горняк-Спорт» и польский «Космос» (Новотанец), которому вместе со Станиславом Микицеем, Вадимом Яворским, Виктором Хомченко и еще несколькими украинцами помог подняться из польской Четвертой лиги в Третью.

Также на просмотре в «Скале 1911» находятся два молодых полузащитника из команд областного чемпионата — 18-летний Даниил Грабовецкий (Академия «Руха») и 21-летний Андрей Оленич («Николаев»).

Вслед за Александром Аксеновым, Романом Лисовыком, Максимом Аверьяновым, Владимиром Лукьянченко, Тарасом Пучковским и Владиславом Шаповалом контракт со «Скалой 1911» подписал еще один новичок — центральный защитник Иван Пастух. В позапрошлом году 25-летний футболист играл в Первой лиге за «Прикарпатье», а в прошлом сезоне он выступал в чемпионате Ивано-Франковской области за «Нефтяник» из Долины.

«Скала 1911» в июне стала бронзовым призером аматорского чемпионата Украины. В стартовом туре чемпионата Второй лиги (базовая дата — 6 августа) команда Николая Василишина примет «Кудривку».

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Скала Стрый Волынь Луцк Назарий Богомаз Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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