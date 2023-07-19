Экс-форвард Волыни близок к переходу в клуб Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, нападающий Назарий Богомаз близок к переходу в «Скалу 1911». Во всех трех летних спаррингах стрыян 23-летний воспитанник волынского футбола выходил на замену и «закрыл» счет в матче с «Полесьем» U19 (4:1).

Ранее Богомаз выступал за «Волынь», «Днепр-1» U21, «Горняк-Спорт» и польский «Космос» (Новотанец), которому вместе со Станиславом Микицеем, Вадимом Яворским, Виктором Хомченко и еще несколькими украинцами помог подняться из польской Четвертой лиги в Третью.

Также на просмотре в «Скале 1911» находятся два молодых полузащитника из команд областного чемпионата — 18-летний Даниил Грабовецкий (Академия «Руха») и 21-летний Андрей Оленич («Николаев»).

Вслед за Александром Аксеновым, Романом Лисовыком, Максимом Аверьяновым, Владимиром Лукьянченко, Тарасом Пучковским и Владиславом Шаповалом контракт со «Скалой 1911» подписал еще один новичок — центральный защитник Иван Пастух. В позапрошлом году 25-летний футболист играл в Первой лиге за «Прикарпатье», а в прошлом сезоне он выступал в чемпионате Ивано-Франковской области за «Нефтяник» из Долины.

«Скала 1911» в июне стала бронзовым призером аматорского чемпионата Украины. В стартовом туре чемпионата Второй лиги (базовая дата — 6 августа) команда Николая Василишина примет «Кудривку».