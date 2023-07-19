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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 11:33 | Обновлено 19 июля 2023, 11:34
229
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Голы привезли сами себе»

Игрок «Кривбасса» – о спарринге с «Днепром-1»

19 июля 2023, 11:33 | Обновлено 19 июля 2023, 11:34
229
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Голы привезли сами себе»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Роман Дебелко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко поделился впечатлениями от товарищеского матча летнего межсезонья с «Днепром-1» (2:2).

– Хороший спарринг с сильным соперником. Считаю, игра была ничейной. Относительно пропущенных голов, то себе «привезли». Но ничего, это сборы, будем исправляться. Тем более, потом проявили характер и сравняли счет.

– Ты забил гол. Возможно, именно он стал переломным и позволил позже сравнять счет?

– Да, можно сказать, что вернулись в игру, и после этого уже не давали «Днепру-1» создавать моменты у наших ворот. Со своей стороны стали больше нагнетать и строить свои опасные атаки.

– Что скажешь о готовности «Кривбасса» к новому сезону?

– Мы хорошо подготовились в физическом плане: готовы процентов на 70-80, считаю. Конечно, есть ошибки. Есть еще, над чем работать и куда прогрессировать. В сезоне будем стараться выигрывать в каждом матче.

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Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог Днепр-1
Источник ФК Кривбасс
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