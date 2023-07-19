Роман ДЕБЕЛКО: «Голы привезли сами себе»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко поделился впечатлениями от товарищеского матча летнего межсезонья с «Днепром-1» (2:2).

– Хороший спарринг с сильным соперником. Считаю, игра была ничейной. Относительно пропущенных голов, то себе «привезли». Но ничего, это сборы, будем исправляться. Тем более, потом проявили характер и сравняли счет.

– Ты забил гол. Возможно, именно он стал переломным и позволил позже сравнять счет?

– Да, можно сказать, что вернулись в игру, и после этого уже не давали «Днепру-1» создавать моменты у наших ворот. Со своей стороны стали больше нагнетать и строить свои опасные атаки.

– Что скажешь о готовности «Кривбасса» к новому сезону?

– Мы хорошо подготовились в физическом плане: готовы процентов на 70-80, считаю. Конечно, есть ошибки. Есть еще, над чем работать и куда прогрессировать. В сезоне будем стараться выигрывать в каждом матче.