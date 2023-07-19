Испания19 июля 2023, 10:46 | Обновлено 19 июля 2023, 10:47
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Атлетико нацелился на звезду ПСЖ
Марко Верратти может продолжить карьеру в Испании
19 июля 2023, 10:46 | Обновлено 19 июля 2023, 10:47
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«Атлетико» Мадрид сделал запрос в «ПСЖ» по поводу возможного трансфера итальянского полузащитника Марко Верратти. Об этом сообщают французские СМИ.
Верратти, скорее всего, покинет «ПСЖ» нынешним летом. Ранее чемпионы Франции пытались включить его в сделку по Бернарду Силве.
Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Трансферная стоимость 30-летнего итальянца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.
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