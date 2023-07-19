Атлетико нацелился на звезду ПСЖ

«Атлетико» Мадрид сделал запрос в «ПСЖ» по поводу возможного трансфера итальянского полузащитника Марко Верратти. Об этом сообщают французские СМИ.

Верратти, скорее всего, покинет «ПСЖ» нынешним летом. Ранее чемпионы Франции пытались включить его в сделку по Бернарду Силве.

Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Трансферная стоимость 30-летнего итальянца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.