ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен

Приоритетной трансферной целью «ПСЖ» на нынешнее трансферное окно является полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

По информации французских СМИ, «ПСЖ» предлагает чемпионам Англии совершить грандиозный обмен. За Бернанрду Силву чемпионы Франции готовы отдать двух своих итальянских звезд – голкипера Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Марко Верратти.

Верратти может заменить в команде Илкая Гюндогана, который покинул клуб свободным агентом. Доннарумма мог бы стать альтернативой Эдерсону, к игре которого в последнее время много вопросов.