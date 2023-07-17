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  4. ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
Франция
17 июля 2023, 21:09 |
3742
5

ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен

Парижане готовы отдать Доннарумму и Верратти за Бернарду Силву

17 июля 2023, 21:09 |
3742
5
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Приоритетной трансферной целью «ПСЖ» на нынешнее трансферное окно является полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

По информации французских СМИ, «ПСЖ» предлагает чемпионам Англии совершить грандиозный обмен. За Бернанрду Силву чемпионы Франции готовы отдать двух своих итальянских звезд – голкипера Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Марко Верратти.

Верратти может заменить в команде Илкая Гюндогана, который покинул клуб свободным агентом. Доннарумма мог бы стать альтернативой Эдерсону, к игре которого в последнее время много вопросов.

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ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Бернарду Силва Марко Верратти Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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Комментарии 5
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Алексей Кривошейкин
 Які претензії к Едерсону?Команда виграла все що можна!!!
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+2
vitaha33
Для Мансіті шикарний варіант, але тоді не можна відпускати Мареза
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+1
pol-55
А ПСЖ з Б.Сільвою хіба домовились.
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0
123455432
Донарума точно ні, а ось Вераті  непоганий варіант. Тільки дивно буде якщо Ман сіті віддадуть комусь Бернарда Сілви (один з лідерів команди)
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0
Andre Chil
Вераті заміна Гендогану🤭🤣, та і Доннарума зі своєю зарплатнею, не конкурент Едерсону
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0
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