Турция19 июля 2023, 05:21 | Обновлено 19 июля 2023, 06:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Кшиштоф Пентек подписал контракт с турецким клубом
28-летний поляк оформил договор с «Истанбул Башакшехир» до лета 2026 года
19 июля 2023, 05:21 | Обновлено 19 июля 2023, 06:01
108
0
Польский форвард Кшиштоф Пентек стал игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».
28-летний поляк подписал контракт на три сезона, до лета 2026 года.
Ранее Кшиштоф играл за «Дженоа», «Милан», «Герту», «Фиорентину» (аренда) и «Салернитану» (аренда).
В минувшем сезоне чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» занял 5-е место.
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