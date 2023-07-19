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Турция
19 июля 2023, 05:21 | Обновлено 19 июля 2023, 06:01
108
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кшиштоф Пентек подписал контракт с турецким клубом

28-летний поляк оформил договор с «Истанбул Башакшехир» до лета 2026 года

19 июля 2023, 05:21 | Обновлено 19 июля 2023, 06:01
108
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кшиштоф Пентек подписал контракт с турецким клубом
ФК Истанбул Башакшехир. Кшиштоф Пентек

Польский форвард Кшиштоф Пентек стал игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

28-летний поляк подписал контракт на три сезона, до лета 2026 года.

Ранее Кшиштоф играл за «Дженоа», «Милан», «Герту», «Фиорентину» (аренда) и «Салернитану» (аренда).

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» занял 5-е место.

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Кшиштоф Пентек Истанбул Башакшехир трансферы Герта Фиорентина Салернитана трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник ФК Истанбул
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