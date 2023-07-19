ОФИЦИАЛЬНО. Кшиштоф Пентек подписал контракт с турецким клубом

Польский форвард Кшиштоф Пентек стал игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

28-летний поляк подписал контракт на три сезона, до лета 2026 года.

Ранее Кшиштоф играл за «Дженоа», «Милан», «Герту», «Фиорентину» (аренда) и «Салернитану» (аренда).

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» занял 5-е место.