Александрия выиграла контрольный матч у команды Полтава

17 июля «Александрия», готовясь к старту нового чемпионата, провела очередной спарринг.

Александрию посетил представитель Первой лиги – СК «Полтава». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми голами отличились Артем Шулянский (в конце первого тайма) и Даниил Скорко (под занавес второго тайма).

В субботу, 22 июля, в 17:00 «Александрия» проведет очередной контрольный поединок, соперником в котором будет одесский «Черноморец».

Товарищеский матч

17 июля, 18:00, Александрия, КСК Ника

Александрия – СК Полтава – 2:0

Голы: Шулянский, 42, Скорко, 89