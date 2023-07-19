Александрия выиграла контрольный матч у команды Полтава
Голами отметились Артем Шулянский и Даниил Скорко
17 июля «Александрия», готовясь к старту нового чемпионата, провела очередной спарринг.
Александрию посетил представитель Первой лиги – СК «Полтава». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Забитыми голами отличились Артем Шулянский (в конце первого тайма) и Даниил Скорко (под занавес второго тайма).
В субботу, 22 июля, в 17:00 «Александрия» проведет очередной контрольный поединок, соперником в котором будет одесский «Черноморец».
Товарищеский матч
17 июля, 18:00, Александрия, КСК Ника
Александрия – СК Полтава – 2:0
Голы: Шулянский, 42, Скорко, 89
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