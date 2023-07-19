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Александрия
17.07.2023 18:00 – FT 2 : 0
Полтава
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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 04:20 | Обновлено 19 июля 2023, 04:51
11
0

Александрия выиграла контрольный матч у команды Полтава

Голами отметились Артем Шулянский и Даниил Скорко

19 июля 2023, 04:20 | Обновлено 19 июля 2023, 04:51
11
0
Александрия выиграла контрольный матч у команды Полтава
ФК Александрия

17 июля «Александрия», готовясь к старту нового чемпионата, провела очередной спарринг.

Александрию посетил представитель Первой лиги – СК «Полтава». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми голами отличились Артем Шулянский (в конце первого тайма) и Даниил Скорко (под занавес второго тайма).

В субботу, 22 июля, в 17:00 «Александрия» проведет очередной контрольный поединок, соперником в котором будет одесский «Черноморец».

Товарищеский матч

17 июля, 18:00, Александрия, КСК Ника

Александрия – СК Полтава – 2:0

Голы: Шулянский, 42, Скорко, 89

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Источник ФК Александрия
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