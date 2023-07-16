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Александрия
16.07.2023 18:00 – FT 2 : 1
Кремень
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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 23:23 | Обновлено 16 июля 2023, 23:31
177
0

Александрия выиграла домашний спарринг у команды Кремень

У победителей забитыми голами отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев

16 июля 2023, 23:23 | Обновлено 16 июля 2023, 23:31
177
0
Александрия выиграла домашний спарринг у команды Кремень
ФК Александрия

16 июля "Александрия" под руководством Руслана Ротаня, готовясь к старту чемпионата, провела очередной спарринг.

Александрию посетил представитель Первой лиги – клуб «Кремень» Кременчуг.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Александрии». Все голы были забиты в первом тайме. За победителей забитыми мячами отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев.

17 июля в 18:00 александрийцы проведут очередной спарринг. Соперником станет еще один представитель Первой лиги – СК «Полтава».

Товарищеский матч, 16 июля

Александрия – Кремень Кременчуг – 2:1

Голы (Александрия): Богдан Кобзарь, Ярослав Базаев.

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Александрия Кремень Кременчуг учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Богдан Кобзарь Ярослав Базаев
Источник ФК Александрия
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