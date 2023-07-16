Александрия выиграла домашний спарринг у команды Кремень

16 июля "Александрия" под руководством Руслана Ротаня, готовясь к старту чемпионата, провела очередной спарринг.

Александрию посетил представитель Первой лиги – клуб «Кремень» Кременчуг.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Александрии». Все голы были забиты в первом тайме. За победителей забитыми мячами отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев.

17 июля в 18:00 александрийцы проведут очередной спарринг. Соперником станет еще один представитель Первой лиги – СК «Полтава».

Товарищеский матч, 16 июля

Александрия – Кремень Кременчуг – 2:1

Голы (Александрия): Богдан Кобзарь, Ярослав Базаев.