Александрия выиграла домашний спарринг у команды Кремень
У победителей забитыми голами отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев
16 июля "Александрия" под руководством Руслана Ротаня, готовясь к старту чемпионата, провела очередной спарринг.
Александрию посетил представитель Первой лиги – клуб «Кремень» Кременчуг.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Александрии». Все голы были забиты в первом тайме. За победителей забитыми мячами отличились Богдан Кобзарь и Ярослав Базаев.
17 июля в 18:00 александрийцы проведут очередной спарринг. Соперником станет еще один представитель Первой лиги – СК «Полтава».
Товарищеский матч, 16 июля
Александрия – Кремень Кременчуг – 2:1
Голы (Александрия): Богдан Кобзарь, Ярослав Базаев.
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