Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине

Стало известно, почему форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустил спарринг с кипрским клубом «Арис» из Лимасола (4:0).

Дело в том, что накануне спарринга против киприотов лидеру динамовцев удалили зуб мудрости, сообщает ТаТоТаке.

Минувший сезон Андрей Ярмоленко провел в клубе «Аль-Айн» из ОАЭ, а летом вернулся в киевское «Динамо».