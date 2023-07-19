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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 03:43 | Обновлено 19 июля 2023, 04:09
261
0

Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине

Накануне товарищеского матча лидеру динамовцев удалили зуб мудрости

19 июля 2023, 03:43 | Обновлено 19 июля 2023, 04:09
261
0
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Стало известно, почему форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустил спарринг с кипрским клубом «Арис» из Лимасола (4:0).

Дело в том, что накануне спарринга против киприотов лидеру динамовцев удалили зуб мудрости, сообщает ТаТоТаке.

Минувший сезон Андрей Ярмоленко провел в клубе «Аль-Айн» из ОАЭ, а летом вернулся в киевское «Динамо».

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко учебно-тренировочные сборы Арис Лимасол контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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