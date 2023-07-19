Украина. Премьер лига19 июля 2023, 03:43 | Обновлено 19 июля 2023, 04:09
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Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Накануне товарищеского матча лидеру динамовцев удалили зуб мудрости
19 июля 2023, 03:43 | Обновлено 19 июля 2023, 04:09
261
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Стало известно, почему форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустил спарринг с кипрским клубом «Арис» из Лимасола (4:0).
Дело в том, что накануне спарринга против киприотов лидеру динамовцев удалили зуб мудрости, сообщает ТаТоТаке.
Минувший сезон Андрей Ярмоленко провел в клубе «Аль-Айн» из ОАЭ, а летом вернулся в киевское «Динамо».
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