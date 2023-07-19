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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 02:59 | Обновлено 19 июля 2023, 03:19
216
0

Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца

У хавбека – травма голеностопа, он занимается по индивидуальной программе

19 июля 2023, 02:59 | Обновлено 19 июля 2023, 03:19
216
0
Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца
dynamo.kiev.ua. Сергей Булеца

Стала известна причина отсутствия Сергея Булецы в контрольных матчах «Динамо» на первом сборе.

У Булецы – повреждение голеностопа, и он занимается по индивидуальной программе.

Причинами не является игнорирование от главного тренера Мирчи Луческу или игровые качества 24-летнего хавбека.

Два предыдущих сезона Булеца выступал за «Зарю» (28 матчей и 7 голов в УПЛ сезона 2022/23).

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Сергей Булеца Динамо Киев Мирча Луческу травма травма голеностопа
Источник ТаТоТаке
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