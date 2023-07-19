Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца

Стала известна причина отсутствия Сергея Булецы в контрольных матчах «Динамо» на первом сборе.

У Булецы – повреждение голеностопа, и он занимается по индивидуальной программе.

Причинами не является игнорирование от главного тренера Мирчи Луческу или игровые качества 24-летнего хавбека.

Два предыдущих сезона Булеца выступал за «Зарю» (28 матчей и 7 голов в УПЛ сезона 2022/23).