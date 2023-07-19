Украина. Премьер лига19 июля 2023, 02:59 | Обновлено 19 июля 2023, 03:19
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Стало известно, почему в контрольных матчах Динамо не играет Булеца
У хавбека – травма голеностопа, он занимается по индивидуальной программе
19 июля 2023, 02:59 | Обновлено 19 июля 2023, 03:19
216
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Стала известна причина отсутствия Сергея Булецы в контрольных матчах «Динамо» на первом сборе.
У Булецы – повреждение голеностопа, и он занимается по индивидуальной программе.
Причинами не является игнорирование от главного тренера Мирчи Луческу или игровые качества 24-летнего хавбека.
Два предыдущих сезона Булеца выступал за «Зарю» (28 матчей и 7 голов в УПЛ сезона 2022/23).
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