Украина. Премьер лига06 июля 2023, 19:55 |
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Источник: Булеца не хочет оставаться в Динамо, готов уехать в другую страну
Хавбек не чувствует доверие Луческу
06 июля 2023, 19:55 |
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По информации СМИ, хавбек «Динамо» Сергей Булеца, который вернулся в киевскую команду из аренды в «Заре», не горит желанием оставаться в клубе.
Сообщается, что наставник Мирча Луческу ранее никогда Булеце особо не доверял, а игрок понимает, что ситуация вряд ли изменится в новом сезоне.
Футболист не против попробовать свои силы в другом чемпионате.
24-летний Булеца в прошлом сезоне провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
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