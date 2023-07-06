Источник: Булеца не хочет оставаться в Динамо, готов уехать в другую страну

По информации СМИ, хавбек «Динамо» Сергей Булеца, который вернулся в киевскую команду из аренды в «Заре», не горит желанием оставаться в клубе.

Сообщается, что наставник Мирча Луческу ранее никогда Булеце особо не доверял, а игрок понимает, что ситуация вряд ли изменится в новом сезоне.

Футболист не против попробовать свои силы в другом чемпионате.

24-летний Булеца в прошлом сезоне провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.