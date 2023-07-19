Забарный сыграл 60 минут. Борнмут уступил Маккаби Тель-Авив

Английский «Борнмут», готовясь к новому сезону в испанской Марбелье, провел спарринг с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте встречи.

Спарринг завершился поражением английской команды со счетом 0:1, гол был забит на 86-й минуте.

Следующий контрольный матч «вишни» проведут 25 июля против английского «Саутгемптона».

Товарищеский матч

Борнмут (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:1

Гол: Абу Фархи, 86.