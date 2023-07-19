Забарный сыграл 60 минут. Борнмут уступил Маккаби Тель-Авив
Украинский защитник вышел в основном составе английской команды
Английский «Борнмут», готовясь к новому сезону в испанской Марбелье, провел спарринг с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.
Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте встречи.
Спарринг завершился поражением английской команды со счетом 0:1, гол был забит на 86-й минуте.
Следующий контрольный матч «вишни» проведут 25 июля против английского «Саутгемптона».
Товарищеский матч
Борнмут (Англия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:1
Гол: Абу Фархи, 86.
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