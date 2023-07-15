Сыграл в третьем тайме. Забарный вышел в спарринге Борнмута с Хибернианом
Английский клуб одержал первую победу в летнее межсезонье
Английский «Борнмут» на сборах в испанской Марбелье провел первый контрольный матч – с шотландским «Хибернианом».
Игра проходила в режиме три тайма по 30 минут. Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на замену на последнюю тридцатиминутку.
В итоге в спарринге победил «Борнмут» со счетом 4:0.
Второй подготовительный поединок «вишни» проведут 16 июля против израильского «Маккаби» Тель-Авив.
Товарищеский матч, 13 июля
Борнмут (Англия) – Хиберниан (Шотландия) – 4:0
Голы: Брукс, 6, Энтони, 13, Биллинг, 67, 86.
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