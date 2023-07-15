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Англия
15 июля 2023, 01:59 | Обновлено 15 июля 2023, 02:23
81
0

Сыграл в третьем тайме. Забарный вышел в спарринге Борнмута с Хибернианом

Английский клуб одержал первую победу в летнее межсезонье

15 июля 2023, 01:59 | Обновлено 15 июля 2023, 02:23
81
0
Сыграл в третьем тайме. Забарный вышел в спарринге Борнмута с Хибернианом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский «Борнмут» на сборах в испанской Марбелье провел первый контрольный матч – с шотландским «Хибернианом».

Игра проходила в режиме три тайма по 30 минут. Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на замену на последнюю тридцатиминутку.

В итоге в спарринге победил «Борнмут» со счетом 4:0.

Второй подготовительный поединок «вишни» проведут 16 июля против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

Товарищеский матч, 13 июля

Борнмут (Англия) – Хиберниан (Шотландия) – 4:0

Голы: Брукс, 6, Энтони, 13, Биллинг, 67, 86.

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Борнмут Хиберниан (Шотландия) товарищеские матчи Илья Забарный
Источник Sport.ua
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