Сыграл в третьем тайме. Забарный вышел в спарринге Борнмута с Хибернианом

Английский «Борнмут» на сборах в испанской Марбелье провел первый контрольный матч – с шотландским «Хибернианом».

Игра проходила в режиме три тайма по 30 минут. Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на замену на последнюю тридцатиминутку.

В итоге в спарринге победил «Борнмут» со счетом 4:0.

Второй подготовительный поединок «вишни» проведут 16 июля против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

Товарищеский матч, 13 июля

Борнмут (Англия) – Хиберниан (Шотландия) – 4:0

Голы: Брукс, 6, Энтони, 13, Биллинг, 67, 86.