Англия12 июля 2023, 22:23 | Обновлено 12 июля 2023, 22:32
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ФОТО. Ребров посетил тренировку Борнмута и встретился с Забарным
Защитник «Борнмута» является кандидатом в национальную команду.
12 июля 2023, 22:23 | Обновлено 12 июля 2023, 22:32
798
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку английского клуба «Борнмут».
Ребров встретился с Ильей Забарным, защитником «Борнмута» и кандидатом в национальную команду.
Забарный за полсезона в «Борнмуте» провел 5 матчей чемпионата Англии.
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ФОТО. Ребров посетил тренировку Борнмута и встретился с Забарным
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