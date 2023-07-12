Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ребров посетил тренировку Борнмута и встретился с Забарным
Англия
12 июля 2023, 22:23 | Обновлено 12 июля 2023, 22:32
798
1

ФОТО. Ребров посетил тренировку Борнмута и встретился с Забарным

Защитник «Борнмута» является кандидатом в национальную команду.

12 июля 2023, 22:23 | Обновлено 12 июля 2023, 22:32
798
1
ФОТО. Ребров посетил тренировку Борнмута и встретился с Забарным
ФК Борнмут. Ребров и Забарный

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку английского клуба «Борнмут».

Ребров встретился с Ильей Забарным, защитником «Борнмута» и кандидатом в национальную команду.

Забарный за полсезона в «Борнмуте» провел 5 матчей чемпионата Англии.

ФОТО. Ребров посетил тренировку Борнмута и встретился с Забарным

По теме:
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
ФОТО. «Держим кулаки!» Зинченко поздравил Свитолину с победой над Свентек
ОФИЦИАЛЬНО. Не Варшава. Стало известно, где Украина примет Англию
Борнмут Илья Забарный Сергей Ребров сборная Украины по футболу фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Футбол | 11 июля 2023, 23:59 0
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем

Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз
Футбол | 12 июля 2023, 19:28 4
Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз
Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз

Матч начнется в 20:00

Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
Война | 12.07.2023, 01:35
Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023
Теннис | 12.07.2023, 17:32
Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Теннис | 12.07.2023, 17:31
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Уимблдон. Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в прошлогоднем финале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Правильно все делает Сергей Станиславович!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
10.07.2023, 16:57 18
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
11.07.2023, 22:26 5
Теннис
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
Шаг вперед. Кто из игроков молодежки может получить вызов от Реброва
11.07.2023, 14:18 15
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
11.07.2023, 20:55 2
Теннис
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
12.07.2023, 09:59 1
Футбол
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 20:57 8
Теннис
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
11.07.2023, 12:13 6
Футбол
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
11.07.2023, 21:59 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем