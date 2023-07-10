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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу сделать все возможное для Борнмута»
Англия
10 июля 2023, 17:40 |
345
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу сделать все возможное для Борнмута»

Украинский защитник – о подготовке к сезону

10 июля 2023, 17:40 |
345
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу сделать все возможное для Борнмута»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал о подготовке к новому сезону:

«Начало лета было очень хорошим, я провел время дома со своей семьей и близкими друзьями. Что касается национальной сборной Украины, мы выиграли две важные игры, и я забил свой первый гол, я очень счастлив.

Наша страна очень устала, но народ продолжает оставаться вместе, мы едины и продолжаем бороться. Для меня это эмоциональный момент, потому что у нас было много игр, и мы хотели, чтобы люди в нашей стране улыбнулись.

Сборы? Я счастлив быть здесь, ведь нахожусь в нужном месте в нужное время. И я хочу сделать все возможное для команды. Мне это нравится. Тренировки полезны для меня, и я думаю, что это хорошо для команды. Мы начинаем больше играть в футбол в одно или два касания, это более быстрая игра, и это идет нам на пользу. Нам нужно улучшить игру и начать прогрессировать».

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Илья Забарный Борнмут сборная Украины по футболу российско-украинская война
Источник ФК Борнмут
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