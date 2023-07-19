Женская Лига чемпионов. Ворскла сыграет в Боснии, а Кривбасс – в Швеции

Полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс» узнали место и время проведения матчей квалификации женской Лиги чемпионов.

30 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов. В сезоне 2023/24 впервые в истории Украину в этих соревнованиях представляют две команды – полтавская «Ворскла» (правопреемник «Жилстроя-2»), сыграющая на Пути чемпионов, и криворожский «Кривбасс», который выступит на Пути представителей лиг.

Волей жребия «Ворскла» на этом этапе попала в группу 2, матчи которой будут проходить в боснийском Сараево. Там соперником полтавского клуба в полуфинале стала эстонская «Флора».

«Кривбасс» оказался в группе 3, поединки которой пройдут в шведском Линчепинге. Там в 1/2 финала он сыграет с французским «Парижем».

Лига чемпионов среди женщин 2023/24. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 2

06.09.2023. 1/2 финала

12:00. Ворскла (Украина) – Флора (Эстония)

(Украина) – Флора (Эстония) 18:00. Сараево (Босния и Герцеговина) – Осиек (Хорватия)

09.09.2023

12:00. Матч за 3-е место

18:00. Финал

Путь представителей лиг. Группа 3

06.09.2023. 1/2 финала

18:00. Арсенал (Англия) – Линчёпинг (Швеция)

22:00. Париж (Франция) – Кривбасс (Украина)

09.09.2023