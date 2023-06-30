Ворскла и Кривбасс узнали соперников. Жеребьевка женской Лиги чемпионов

30 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов.

Полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс» узнали своих соперников в квалификации женской Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/24 впервые в истории Украины в этих соревнованиях представляют две команды. Полтавская «Ворскла» (правопреемник «Жилстроя-2») сыграет по Пути чемпионов, а криворожский «Кривбасс» выступит по Пути представителей лиг.

По результатам жеребьевки «Ворскла» попала в группу 2, где ее соперником в полуфинале стала эстонская «Флора».

«Кривбасс» оказался в группе 3, где в 1/2 финала сыграет с французским «Парижем».

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 2

1/2 финала. 06.09.2023

Ворскла (Украина) – Флора (Эстония)

(Украина) – Флора (Эстония) Сараево (Босния и Герцеговина) – Осиек (Хорватия)

Финал и матч за 3 место. 09.09.2023

Путь представителей лиг. Группа 3

1/2 финала. 06.09.2023

Париж (Франция) – Кривбасс (Украина)

(Украина) Арсенал (Англия) – Линчепинг (Швеция)

Финал и матч за 3 место. 09.09.2023я