Ворскла и Кривбасс узнали соперников. Жеребьевка женской Лиги чемпионов
Впервые в истории Украину в этих соревнованиях представляют две команды
30 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов.
Полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс» узнали своих соперников в квалификации женской Лиги чемпионов.
В сезоне 2023/24 впервые в истории Украины в этих соревнованиях представляют две команды. Полтавская «Ворскла» (правопреемник «Жилстроя-2») сыграет по Пути чемпионов, а криворожский «Кривбасс» выступит по Пути представителей лиг.
По результатам жеребьевки «Ворскла» попала в группу 2, где ее соперником в полуфинале стала эстонская «Флора».
«Кривбасс» оказался в группе 3, где в 1/2 финала сыграет с французским «Парижем».
Женская Лига чемпионов. Первый раунд
Путь чемпионов. Группа 2
1/2 финала. 06.09.2023
- Ворскла (Украина) – Флора (Эстония)
- Сараево (Босния и Герцеговина) – Осиек (Хорватия)
Финал и матч за 3 место. 09.09.2023
Путь представителей лиг. Группа 3
1/2 финала. 06.09.2023
- Париж (Франция) – Кривбасс (Украина)
- Арсенал (Англия) – Линчепинг (Швеция)
Финал и матч за 3 место. 09.09.2023я
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