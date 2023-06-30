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Лига чемпионов
30 июня 2023, 17:14 | Обновлено 30 июня 2023, 17:32
765
1

Ворскла и Кривбасс узнали соперников. Жеребьевка женской Лиги чемпионов

Впервые в истории Украину в этих соревнованиях представляют две команды

30 июня 2023, 17:14 | Обновлено 30 июня 2023, 17:32
765
1
Ворскла и Кривбасс узнали соперников. Жеребьевка женской Лиги чемпионов
УЕФА

30 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов.

Полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс» узнали своих соперников в квалификации женской Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/24 впервые в истории Украины в этих соревнованиях представляют две команды. Полтавская «Ворскла» (правопреемник «Жилстроя-2») сыграет по Пути чемпионов, а криворожский «Кривбасс» выступит по Пути представителей лиг.

По результатам жеребьевки «Ворскла» попала в группу 2, где ее соперником в полуфинале стала эстонская «Флора».

«Кривбасс» оказался в группе 3, где в 1/2 финала сыграет с французским «Парижем».

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 2

1/2 финала. 06.09.2023

  • Ворскла (Украина) – Флора (Эстония)
  • Сараево (Босния и Герцеговина) – Осиек (Хорватия)

Финал и матч за 3 место. 09.09.2023

Путь представителей лиг. Группа 3

1/2 финала. 06.09.2023

  • Париж (Франция) – Кривбасс (Украина)
  • Арсенал (Англия) – Линчепинг (Швеция)

Финал и матч за 3 место. 09.09.2023я

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Кривбасс Кривой Рог Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Флора Таллинн Сараево Осиек Париж Арсенал Лондон Линчепинг жеребьевка
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Ворскла має проходити цей раунд на "ізі", а Кривбас...хоч би гол забив один Парижу
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