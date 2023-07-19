Источник: Рудько покинет Лех, он будет тренироваться не с Металлистом
У 31-летнего голкипера действует контракт с харьковским клубом до 2026 года
У украинского голкипера Артура Рудько истек срок аренды в польском «Лехе».
В основном составе клуба из Познани экс-вратарь «Динамо» провел всего 6 матчей (4 – в еврокубках) и столько же – во второй команде.
По информации ТаТоТаке, 31-летний кипер покинет «Лех». По согласованию с «Металлистом», он пока будет тренироваться вне клуба. Контракт Рудька с харьковчанами действует до 2026 года.
Пока что не определено также будущее голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака, который выступал во втором круге на правах аренды в «Днепре-1».
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