Источник: Рудько покинет Лех, он будет тренироваться не с Металлистом

У украинского голкипера Артура Рудько истек срок аренды в польском «Лехе».

В основном составе клуба из Познани экс-вратарь «Динамо» провел всего 6 матчей (4 – в еврокубках) и столько же – во второй команде.

По информации ТаТоТаке, 31-летний кипер покинет «Лех». По согласованию с «Металлистом», он пока будет тренироваться вне клуба. Контракт Рудька с харьковчанами действует до 2026 года.

Пока что не определено также будущее голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака, который выступал во втором круге на правах аренды в «Днепре-1».