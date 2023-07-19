Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Рудько покинет Лех, он будет тренироваться не с Металлистом
Польша
19 июля 2023, 01:40 | Обновлено 19 июля 2023, 02:13
66
0

Источник: Рудько покинет Лех, он будет тренироваться не с Металлистом

У 31-летнего голкипера действует контракт с харьковским клубом до 2026 года

19 июля 2023, 01:40 | Обновлено 19 июля 2023, 02:13
66
0
Источник: Рудько покинет Лех, он будет тренироваться не с Металлистом
ФК Лех. Артур Рудько

У украинского голкипера Артура Рудько истек срок аренды в польском «Лехе».

В основном составе клуба из Познани экс-вратарь «Динамо» провел всего 6 матчей (4 – в еврокубках) и столько же – во второй команде.

По информации ТаТоТаке, 31-летний кипер покинет «Лех». По согласованию с «Металлистом», он пока будет тренироваться вне клуба. Контракт Рудька с харьковчанами действует до 2026 года.

Пока что не определено также будущее голкипера «Металлиста» Владислава Рыбака, который выступал во втором круге на правах аренды в «Днепре-1».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны. Новый партнер Цыганкова
Полесье загадочным образом анонсировало новичка команды
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракты с двумя новичками
трансферы аренда игрока Артур Рудько Лех Познань Металлист Харьков трансферы УПЛ ТаТоТаке Владислав Рыбак Днепр-1
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
Футбол | 18 июля 2023, 10:34 11
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24

Киевляне показали, как будет выглядеть экипировка команды в новом сезоне

Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Волейбол | 18 июля 2023, 16:38 24
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова

Sport.ua из собственных источников получил информацию о развитии конфликта в сборной по волейболу

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года
Футбол | 18.07.2023, 19:55
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с Рэшфордом до июня 2028 года
Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0
Футбол | 18.07.2023, 18:59
Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0
Автогол на 90-й минуте. Днепр-1 упустил победу над Кривбассом со счета 2:0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Футбол | 18.07.2023, 04:22
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
17.07.2023, 11:45 7
Теннис
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
17.07.2023, 21:59 4
Футбол
Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом
Бывший игрок Динамо Киев подписал контракт с испанским клубом
17.07.2023, 15:44
Футбол
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
17.07.2023, 21:09 8
Футбол
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
17.07.2023, 02:23 2
Футбол
Американский супертяж сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
Американский супертяж сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
17.07.2023, 10:08
Бокс
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
17.07.2023, 09:53 30
Другие виды
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
17.07.2023, 07:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем