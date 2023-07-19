ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны. Новый партнер Цыганкова

Полузащитник Пабло Торре официально перешел из «Барселоны» в «Жирону» на правах аренды.

20-летний испанский атакующий хавбек взят в аренду каталонским клубом на один сезон.

Прошлым летом испанец перешел в лагерь сине-гранатовых из команды «Расинг» Сантандер за 5 млн евро.

Пабло Торре за «Барселону» провел суммарно 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

За «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков.

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