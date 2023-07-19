ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны. Новый партнер Цыганкова
20-летний Пабло Торре будет играть за каталонский клуб до конца сезона
Полузащитник Пабло Торре официально перешел из «Барселоны» в «Жирону» на правах аренды.
20-летний испанский атакующий хавбек взят в аренду каталонским клубом на один сезон.
Прошлым летом испанец перешел в лагерь сине-гранатовых из команды «Расинг» Сантандер за 5 млн евро.
Пабло Торре за «Барселону» провел суммарно 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
За «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков.
BENVINGUT @Pablo_Torre10 👋❤️🤍— Girona FC (@GironaFC) July 18, 2023
🚨 HERE. WE. GO. ✅ pic.twitter.com/bAl5GszeMG— Girona FC (@GironaFC) July 18, 2023
❤️ si tu també vols abraçar a @Pablo_Torre10 com ho ha fet @97_aleix pic.twitter.com/zWxseiRLXf— Girona FC (@GironaFC) July 18, 2023
🙄 Hola, Pablo… ❤️🤍 pic.twitter.com/fIcKEx3v7i— Girona FC (@GironaFC) July 18, 2023
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