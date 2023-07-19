Лазарет опустел. Панькив вернулся в общую группу Руха

21 июля львовская команда «Рух» проведет последние спарринги – с «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».

Как стало известно Sport.ua, почти опустел лазарет «Руха». После повреждения руки уже готовится в общей группе вратарь Юрий Панькив, а легионер Вив Соломон-Отабор успел даже отличиться эффектно забитым голом в последнем контрольном матче с «Прикарпатьем».

По информации Sport.ua, на этой неделе возобновят тренировочный процесс Алексей Довгий и Денис Слюсар. Так что, скорее всего, к стартовому матчу чемпионата УПЛ с луганской «Зарей», который состоится 29 июля, львовяне подойдут без кадровых потерь.