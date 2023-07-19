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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 00:23 | Обновлено 19 июля 2023, 00:51
31
0

Лазарет опустел. Панькив вернулся в общую группу Руха

Алексей Довгий и Денис Слюсар вскоре возобновят тренировочный процесс

19 июля 2023, 00:23 | Обновлено 19 июля 2023, 00:51
31
0
Лазарет опустел. Панькив вернулся в общую группу Руха
ФК Рух. Юрий Панькив

21 июля львовская команда «Рух» проведет последние спарринги – с «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».

Как стало известно Sport.ua, почти опустел лазарет «Руха». После повреждения руки уже готовится в общей группе вратарь Юрий Панькив, а легионер Вив Соломон-Отабор успел даже отличиться эффектно забитым голом в последнем контрольном матче с «Прикарпатьем».

По информации Sport.ua, на этой неделе возобновят тренировочный процесс Алексей Довгий и Денис Слюсар. Так что, скорее всего, к стартовому матчу чемпионата УПЛ с луганской «Зарей», который состоится 29 июля, львовяне подойдут без кадровых потерь.

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Рух Львов Юрий Панькив Вив Соломон-Отабор Алексей Довгий Денис Слюсар травма восстановление товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Агробизнес инсайд
Источник Sport.ua
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