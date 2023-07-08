Стало известно, почему Панькив не тренируется с Рухом

Львовский «Рух» пока обходится без своего основного вратаря.

На июльском этапе подготовки к новому сезону львовский «Рух» провел уже три спарринга и ни в одном из них не участвовал основной вратарь, бывший голкипер национальной сборной Украины Юрий Панькив.

Как стало известно Sport.ua, 38-летний Панькив пока не может помочь своей команде из-за травмы руки и вынужден тренироваться по индивидуальной программе. Но есть основания надеяться, что к началу сезона в УПЛ ветеран вернется в строй.

Ранее сообщалось, что два экс-игрока «Динамо» вошли в тренерский штаб «Руха».