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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 02:52 | Обновлено 27 июня 2023, 03:15
127
0

Источник: два экс-игрока Динамо вошли в тренерский штаб Руха

Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин присоединился к львовскому клубу

27 июня 2023, 02:52 | Обновлено 27 июня 2023, 03:15
127
0
Источник: два экс-игрока Динамо вошли в тренерский штаб Руха
Геннадий Щекотилин

Два бывших игрока киевского «Динамо» Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин вошли в тренерский штаб львовского «Руха».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Щекотилин будет помогать наставнику «Руха» Виталию Пономареву с аналитикой и непосредственно в тренировочном процессе.

В первой команде львовского клуба Яшкин будет отвечать за индивидуальную тактико-техническую работу с футболистами, используя авторские методики.

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Геннадий Щекотилин Артем Яшкин Виталий Пономарев назначение тренера Рух Львов Динамо Киев ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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