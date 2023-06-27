Украина. Премьер лига27 июня 2023, 02:52 | Обновлено 27 июня 2023, 03:15
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Источник: два экс-игрока Динамо вошли в тренерский штаб Руха
Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин присоединился к львовскому клубу
27 июня 2023, 02:52 | Обновлено 27 июня 2023, 03:15
127
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Два бывших игрока киевского «Динамо» Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин вошли в тренерский штаб львовского «Руха».
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Щекотилин будет помогать наставнику «Руха» Виталию Пономареву с аналитикой и непосредственно в тренировочном процессе.
В первой команде львовского клуба Яшкин будет отвечать за индивидуальную тактико-техническую работу с футболистами, используя авторские методики.
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