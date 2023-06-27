Источник: два экс-игрока Динамо вошли в тренерский штаб Руха

Два бывших игрока киевского «Динамо» Геннадий Щекотилин и Артем Яшкин вошли в тренерский штаб львовского «Руха».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, Щекотилин будет помогать наставнику «Руха» Виталию Пономареву с аналитикой и непосредственно в тренировочном процессе.

В первой команде львовского клуба Яшкин будет отвечать за индивидуальную тактико-техническую работу с футболистами, используя авторские методики.