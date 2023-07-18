В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
«Севастополь» и «Рубин» Ялта включены в дивизион Б второй лиги россии
В УЕФА отреагировали на первые матчи крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» Ялта в турнире дивизиона Б второй лиги чемпионата рф.
В УЕФА сообщили: «Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой рфс и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с рфс и Украинской ассоциацией футбола».
Ранее, 16 июля, два футбольных клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф. Это должно привести к санкциям от УЕФА.
В матчах дивизиона Б второй лиги рф Севастополь принимал СКА-Ростов (3:1), а ялтинский «Рубин» дебютировал на выезде против «Биолога» в Новокубанске (1:1).
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