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Россия
18 июля 2023, 23:41 | Обновлено 18 июля 2023, 23:58
800
1

В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф

«Севастополь» и «Рубин» Ялта включены в дивизион Б второй лиги россии

18 июля 2023, 23:41 | Обновлено 18 июля 2023, 23:58
800
1
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
УЕФА

В УЕФА отреагировали на первые матчи крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» Ялта в турнире дивизиона Б второй лиги чемпионата рф.

В УЕФА сообщили: «Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой рфс и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с рфс и Украинской ассоциацией футбола».

Ранее, 16 июля, два футбольных клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф. Это должно привести к санкциям от УЕФА.

В матчах дивизиона Б второй лиги рф Севастополь принимал СКА-Ростов (3:1), а ялтинский «Рубин» дебютировал на выезде против «Биолога» в Новокубанске (1:1).

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УЕФА Крым чемпионат россии по футболу Севастополь Рубин Ялта Российский футбольный союз Украинская ассоциация футбола дисквалификация россии
Источник УЕФА
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Комментарии 1
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fitnes_sports066
Пора чиновникам УЕФА удалить со всех рейтингов Московию, а также убрать баллы 4,3333 за участие в еврокубках. Уберите спонсорство Газпром с лч и легче действовать станет.
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