Украина. Премьер лига18 июля 2023, 22:19 | Обновлено 18 июля 2023, 22:41
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В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ
22 июля горняки сыграют против команды «Утрехт» из Нидерландов
18 июля 2023, 22:19 | Обновлено 18 июля 2023, 22:41
475
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Определился соперник «Шахтера» в заключительном спарринге на летних учебно-тренировочных сборах.
22 июля в 15:00 по киевскому времени «Шахтер» сыграет контрольный поединок с нидерландским «Утрехтом». Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама.
Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.
6 августа в Лондоне «Шахтер» и «Тоттенхэм» проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины.
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Комментарии 1
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Ну тут мы уже точно увидим контр"металлистический" состав Шахтёра. Счёт опять на втором месте.)
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