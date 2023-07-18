В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ

Определился соперник «Шахтера» в заключительном спарринге на летних учебно-тренировочных сборах.

22 июля в 15:00 по киевскому времени «Шахтер» сыграет контрольный поединок с нидерландским «Утрехтом». Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама.

Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.

6 августа в Лондоне «Шахтер» и «Тоттенхэм» проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины.