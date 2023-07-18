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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 22:19 | Обновлено 18 июля 2023, 22:41
475
1

В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ

22 июля горняки сыграют против команды «Утрехт» из Нидерландов

18 июля 2023, 22:19 | Обновлено 18 июля 2023, 22:41
475
1
В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Определился соперник «Шахтера» в заключительном спарринге на летних учебно-тренировочных сборах.

22 июля в 15:00 по киевскому времени «Шахтер» сыграет контрольный поединок с нидерландским «Утрехтом». Игра состоится на поле спорткомплекса CWO вблизи Роттердама.

Этот матч станет завершающим для подопечных Патрика ван Леувена в летнее межсезонье.

6 августа в Лондоне «Шахтер» и «Тоттенхэм» проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины.

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Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Утрехт учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Summertime
Ну тут мы уже точно увидим контр"металлистический" состав Шахтёра.   Счёт опять на втором месте.)
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