Заря арендует у Динамо Викентия Волошина

«Заря» арендует на следующий сезон еще одного игрока «Динамо». По данным источника, речь идет о Викентии Волошине, который прошлый сезон провел в «Александрии».

Сообщается, что Волошин вместе с двумя другими динамовцами – Александром Яциком и Антоном Болем уже присоединился к «Заре» на сборе в Польше.

Контракт Волошина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.