Украина. Премьер лига18 июля 2023, 16:54 | Обновлено 18 июля 2023, 17:04
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Заря арендует у Динамо Викентия Волошина
Еще один динамовец отправится в аренду в луганский клуб
18 июля 2023, 16:54 | Обновлено 18 июля 2023, 17:04
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«Заря» арендует на следующий сезон еще одного игрока «Динамо». По данным источника, речь идет о Викентии Волошине, который прошлый сезон провел в «Александрии».
Сообщается, что Волошин вместе с двумя другими динамовцами – Александром Яциком и Антоном Болем уже присоединился к «Заре» на сборе в Польше.
Контракт Волошина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
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