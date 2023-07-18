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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 16:54 | Обновлено 18 июля 2023, 17:04
602
0

Заря арендует у Динамо Викентия Волошина

Еще один динамовец отправится в аренду в луганский клуб

18 июля 2023, 16:54 | Обновлено 18 июля 2023, 17:04
602
0
Заря арендует у Динамо Викентия Волошина
ФК Динамо. Викентий Волошин

«Заря» арендует на следующий сезон еще одного игрока «Динамо». По данным источника, речь идет о Викентии Волошине, который прошлый сезон провел в «Александрии».

Сообщается, что Волошин вместе с двумя другими динамовцами – Александром Яциком и Антоном Болем уже присоединился к «Заре» на сборе в Польше.

Контракт Волошина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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Викентий Волошин Заря Луганск Динамо Киев
Источник ТаТоТаке
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