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  4. Гиггза признали невиновным в насилии над бывшей девушкой
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18 июля 2023, 15:32 |
669
1

Гиггза признали невиновным в насилии над бывшей девушкой

Обвинения с легендарного валлийца сняты

18 июля 2023, 15:32 |
669
1
Гиггза признали невиновным в насилии над бывшей девушкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гиггз

Суд признал легенду «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза невиновным в насилии над своей бывшей девушкой. Об этом сообщают английские СМИ.

Бывшая девушка экс-полузащитника сборной Уэльса Кейт Гревиль утверждала, что Гиггз ее бил, контролировал и во время их отношений встречался с 8 другими девушками. Гиггзу грозило бы до 5 лет лишения свободы, если бы суд признал его виновным.

Однако с Райана были сняты все обвинения, дело было закрыто. Отметим, что из-за этих обвинений Гиггз был отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса.

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Источник Manchester Evening News
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ALKOSruLKA
... а компенсацію присудили за те, що вона своїм обличчям била його кулаки ?
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