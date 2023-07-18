Гиггза признали невиновным в насилии над бывшей девушкой

Суд признал легенду «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза невиновным в насилии над своей бывшей девушкой. Об этом сообщают английские СМИ.

Бывшая девушка экс-полузащитника сборной Уэльса Кейт Гревиль утверждала, что Гиггз ее бил, контролировал и во время их отношений встречался с 8 другими девушками. Гиггзу грозило бы до 5 лет лишения свободы, если бы суд признал его виновным.

Однако с Райана были сняты все обвинения, дело было закрыто. Отметим, что из-за этих обвинений Гиггз был отстранен от должности главного тренера сборной Уэльса.