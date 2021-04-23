Уэльс на Евро остался без тренера. Гиггза обвинили в нападении на девушек

Известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер сборной Уэльса Райан Гиггз обвинен в нападении на двух девушек.
Одна из них - его бывшая подруга, а также ее сестра. Гиггз в своем заявлении отметил, что не признает себя виновным и готов к суду.
Ассоциация сборной Уэльса заявила, что Гиггз не будет наставником команды во время Евро, а его место займет ассистент Роберт Пейдж.
На групповом этапе Уэльс сыграет против Италии, Турции и Швейцарии.
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Источник — BBC
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