Уэльс на Евро остался без тренера. Гиггза обвинили в нападении на девушек

Легендарный в прошлом игрок попал в неприятную историю

  • 23.04.2021 20:30
  • 2182 просмотра
  • 5 комментариев
Уэльс на Евро остался без тренера. Гиггза обвинили в нападении на девушек
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер сборной Уэльса Райан Гиггз обвинен в нападении на двух девушек.

Одна из них - его бывшая подруга, а также ее сестра. Гиггз в своем заявлении отметил, что не признает себя виновным и готов к суду.

Ассоциация сборной Уэльса заявила, что Гиггз не будет наставником команды во время Евро, а его место займет ассистент Роберт Пейдж.

На групповом этапе Уэльс сыграет против Италии, Турции и Швейцарии.

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Источник — BBC

(10 голосов)

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Комментарии
    ser_nat
    online
      ser_nat, 23.04.2021 21:21
    0
    у нас насилуют, сбивают насмерть, стреляют с пистолета и остаются при власти. Потому как всем насрать
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 23.04.2021 21:13
    0
    сергей богданов, 23.04.2021 21:01
    А ты побольше про гигза почитай, тогда не будешь столь категоричен
    можно ссылку - где читать?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 23.04.2021 21:01
    +2
    Михаил Степанов, 23.04.2021 20:36
    Идиотики! Так любого человека можно обгадить и оставить "вне игри"
    А ты побольше про гигза почитай, тогда не будешь столь категоричен
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 20:51
    0
    мабуть, теж їхав поїздом Ужгород - Київ разом з гравцями Колоса
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.04.2021 20:36
    +4
    Идиотики! Так любого человека можно обгадить и оставить "вне игри"
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.04.2021 20:36
    +4
    Идиотики! Так любого человека можно обгадить и оставить "вне игри"
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 23.04.2021 21:01
    +2
    Михаил Степанов, 23.04.2021 20:36
    Идиотики! Так любого человека можно обгадить и оставить "вне игри"
    А ты побольше про гигза почитай, тогда не будешь столь категоричен
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 23.04.2021 21:21
    0
    у нас насилуют, сбивают насмерть, стреляют с пистолета и остаются при власти. Потому как всем насрать
    Ссылка
    VadyaMetal
    online
      VadyaMetal, 23.04.2021 21:13
    0
    сергей богданов, 23.04.2021 21:01
    А ты побольше про гигза почитай, тогда не будешь столь категоричен
    можно ссылку - где читать?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 20:51
    0
    мабуть, теж їхав поїздом Ужгород - Київ разом з гравцями Колоса
    Ссылка
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