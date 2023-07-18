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18 июля 2023, 15:18 |
2080
0

Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами

Также у Андреса Иньесты есть вариант из Саудовской Аравии

18 июля 2023, 15:18 |
2080
0
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Еще одна легенда «Барселоны» может перейти в «Интер Майами» вслед за Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. По информации испанских СМИ, это Андрес Иньеста.

Кроме того, на руках у испанского хавбека есть предложение из Саудовской Аравии. Недавно Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года.

Напомним, за «Интер Майами» также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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Андрес Иньеста Интер Майами
Источник RAC1
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