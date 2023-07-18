Другие новости18 июля 2023, 15:18 |
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Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Также у Андреса Иньесты есть вариант из Саудовской Аравии
18 июля 2023, 15:18 |
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Еще одна легенда «Барселоны» может перейти в «Интер Майами» вслед за Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. По информации испанских СМИ, это Андрес Иньеста.
Кроме того, на руках у испанского хавбека есть предложение из Саудовской Аравии. Недавно Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года.
Напомним, за «Интер Майами» также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
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