Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами

Еще одна легенда «Барселоны» может перейти в «Интер Майами» вслед за Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. По информации испанских СМИ, это Андрес Иньеста.

Кроме того, на руках у испанского хавбека есть предложение из Саудовской Аравии. Недавно Иньеста покинул японский «Виссел Кобе», за который выступал с 2018 года.

Напомним, за «Интер Майами» также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.