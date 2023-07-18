На Лонвейка появился новый претендент в Бельгии

На полузащитника «Динамо» Киев Джастина Лонвейк появился еще один претендент в Бельгии. По информации местных СМИ, это клуб Романа Яремчука, «Брюгге».

Ранее сообщалось о том, что на Ловейка претендуют «Андерлехт», «Копенгаген» и «Виборг». При этом для «Андерлехта» полузащитник не является приоритетной трансферной целью.

Лонвейк выступает за «Динамо» с сентября прошлого года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 18 матчах за киевлян во всех турнирах.