Украина. Премьер лига18 июля 2023, 14:34 |
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На Лонвейка появился новый претендент в Бельгии
Хавбек «Динамо» может присоединиться к Яремчуку в «Брюгге»
18 июля 2023, 14:34 |
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На полузащитника «Динамо» Киев Джастина Лонвейк появился еще один претендент в Бельгии. По информации местных СМИ, это клуб Романа Яремчука, «Брюгге».
Ранее сообщалось о том, что на Ловейка претендуют «Андерлехт», «Копенгаген» и «Виборг». При этом для «Андерлехта» полузащитник не является приоритетной трансферной целью.
Лонвейк выступает за «Динамо» с сентября прошлого года. На его счету 1 гол и 1 ассист в 18 матчах за киевлян во всех турнирах.
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