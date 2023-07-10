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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 03:00 | Обновлено 10 июля 2023, 03:05
88
0

Названы клубы-претенденты на хавбека Динамо Лонвейка

Игрока хотят взять в аренду

10 июля 2023, 03:00 | Обновлено 10 июля 2023, 03:05
88
0
Названы клубы-претенденты на хавбека Динамо Лонвейка
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк может продолжить свою карьеру или в Бельгии, или в Дании.

Телеграм-канал журналиста Эндрю Тодоса Zorya Londonsk утверждает, что на 23-летнего нидерландца якобы претендуют бельгийский «Андерлехт», а также датские «Копенгаген» и «Виборг».

Андердогом в борьбе за Лонвейка называется «Виборг», а фаворит – якобы «Андерлехт», который проявляет наибольшую заинтересованность в игроке «Динамо» Киев.

Ранее, напомним, стало известно, что агенты Джастина Лонвейка обратились в «Динамо» с просьбой об аренде игрока.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Андерлехт Виборг Копенгаген
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