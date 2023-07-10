Названы клубы-претенденты на хавбека Динамо Лонвейка

Полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк может продолжить свою карьеру или в Бельгии, или в Дании.

Телеграм-канал журналиста Эндрю Тодоса Zorya Londonsk утверждает, что на 23-летнего нидерландца якобы претендуют бельгийский «Андерлехт», а также датские «Копенгаген» и «Виборг».

Андердогом в борьбе за Лонвейка называется «Виборг», а фаворит – якобы «Андерлехт», который проявляет наибольшую заинтересованность в игроке «Динамо» Киев.

Ранее, напомним, стало известно, что агенты Джастина Лонвейка обратились в «Динамо» с просьбой об аренде игрока.