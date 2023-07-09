Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока
«Эра» нидерландца в киевской команде подошла к концу
23-летний полузащитник Джастин Лонвейк в предстоящем сезоне-2023/2024 не будет защищать цвета киевского «Динамо».
Сообщается, что агенты Лонвейка обратились к руководству динамовского клуба с предложением совместного поиска арендного варианта для игрока. Хавбек не хочет возвращаться в Украину по соображениям безопасности.
Так как Лонвейк подписал контракт с «Динамо» Киев уже после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину, то на игрока не распространяется правило ФИФА о приостановке договора.
Есть данные, что интерес к Джастину Лонвейку проявляют два клуба из Эредивизии и чемпионата Дании.
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