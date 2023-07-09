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  4. Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 11:35 | Обновлено 09 июля 2023, 12:27
886
10

Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока

«Эра» нидерландца в киевской команде подошла к концу

09 июля 2023, 11:35 | Обновлено 09 июля 2023, 12:27
886
10
Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

23-летний полузащитник Джастин Лонвейк в предстоящем сезоне-2023/2024 не будет защищать цвета киевского «Динамо».

Сообщается, что агенты Лонвейка обратились к руководству динамовского клуба с предложением совместного поиска арендного варианта для игрока. Хавбек не хочет возвращаться в Украину по соображениям безопасности.

Так как Лонвейк подписал контракт с «Динамо» Киев уже после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину, то на игрока не распространяется правило ФИФА о приостановке договора.

Есть данные, что интерес к Джастину Лонвейку проявляют два клуба из Эредивизии и чемпионата Дании.

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Комментарии 10
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bossi
Играл   в  Дании  зачем  ему Динамо    было..   Чувак   лох   ...   Ну   еще   Рамадани  из  нищей   страны и   убогого  чемпионата..
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0
Gargantua
пусть ищут желающих купить. деньги не большие. за 1 млн его купили
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0
Александр
Автор на 100% прав. Молодец
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0
Mr Voevudskiy
Очередной топ-трансфер)
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
AK..228
Хто це , що це
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-2
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Александр
Ахахах
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-2
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