Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 22:35 | Обновлено 28 июня 2023, 22:57
3008
3

Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду

Решат Рамадани и Джастин Лонвейк не готовы играть в условиях войны

28 июня 2023, 22:35 | Обновлено 28 июня 2023, 22:57
3008
3
Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Два легионера «Динамо» – Решат Рамадани и Джастин Лонвейк – не присоединятся к киевскому клубу на первом сборе в Австрии, сообщает ТаТоТаке.

Руководство «Динамо» рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине во время военных действий.

Еще один игрок, пока не попавший в список Луческу на сборы – Денис Гармаш. Он ведет переговоры о возможном продлении контракта с клубом.

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Динамо Киев ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Решат Рамадани Джастин Лонвейк Денис Гармаш Мирча Луческу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Gargantua
оказывается Лонвейк зимой просился на выход и было конкретное предложение из Бельгии. не отпустили.
а я то думаю, чего он так сдал весной. осенью вроде прогрессировал, я много от него ждал. а весной как дерьмо играл.
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+3
Brian
Продление контракта Гармашу это как приговор. Если Луческо хоть что то решает в клубе, он не должен допустить этого.
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0
terhoha
Гармаша нах... З пляжа. 
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0
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