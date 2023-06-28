Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду

Два легионера «Динамо» – Решат Рамадани и Джастин Лонвейк – не присоединятся к киевскому клубу на первом сборе в Австрии, сообщает ТаТоТаке.

Руководство «Динамо» рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине во время военных действий.

Еще один игрок, пока не попавший в список Луческу на сборы – Денис Гармаш. Он ведет переговоры о возможном продлении контракта с клубом.