Украина. Премьер лига28 июня 2023, 22:35 | Обновлено 28 июня 2023, 22:57
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Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
Решат Рамадани и Джастин Лонвейк не готовы играть в условиях войны
28 июня 2023, 22:35 | Обновлено 28 июня 2023, 22:57
3008
3
Два легионера «Динамо» – Решат Рамадани и Джастин Лонвейк – не присоединятся к киевскому клубу на первом сборе в Австрии, сообщает ТаТоТаке.
Руководство «Динамо» рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине во время военных действий.
Еще один игрок, пока не попавший в список Луческу на сборы – Денис Гармаш. Он ведет переговоры о возможном продлении контракта с клубом.
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а я то думаю, чего он так сдал весной. осенью вроде прогрессировал, я много от него ждал. а весной как дерьмо играл.