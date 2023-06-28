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  4. Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 22:55 | Обновлено 28 июня 2023, 22:56
2175
18

Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?

Журналисты опубликовали список игроков на первый летний сбор

28 июня 2023, 22:55 | Обновлено 28 июня 2023, 22:56
2175
18
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Instagram. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сформировал список игроков для первого сбора, стартующего 3 июля.

Игроки молодежной сборной получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня завершит выступление на молодежном Евро.

По информации ТаТоТаке, в Австрию должны отправиться следующие футболисты «Динамо».

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.

Защитники: Биловар, Боль, Овчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцик.

Нападающие: Ванат, Рамирес.

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Динамо Киев Мирча Луческу учебно-тренировочные сборы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 18
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Spaceman
Я так і не зрозумів : хто формує склад Динамо - ТаТоТаке, Луческу чи Шовковський?
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+1
avk2307
Хотелось бы официальный список от Динамо или более достоверного источника.
Но и так видно, что о том, что тотаке писало про стариков было полнейшим сочинением...
По факту кроме Гармаша даже в этом списке все присутствуют.
По легионерам тоже от тотаке инфа, может правда,а может и нет...
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+1
fitnes_sports066
Валерий Лобановский о главной черте Лобановского-тренера:
"Терпение, терпение, работа, работа. Не меняйте свой путь даже после того, как вы проигрываете игру: поражения – это часть пути к победам. Например: в 1984 мы были 10-ми в лиге. Что должны были бы сделать? Сменить тренера? Этого не случилось. Я продолжил работу, и в следующем году мы выиграли чемпионат СССР и Кубок Обладателей Кубков".
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-1
Показать Скрыть 5 ответов
Злий Глобинець
Біднувато у Динамо з нападниками. Бєсєдін третім точно не завадив би.
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-1
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Gargantua
я бы отсеял Биловара, Сироту, Кабаева, Шепелева, Рамиреса
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-3
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