Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Журналисты опубликовали список игроков на первый летний сбор
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сформировал список игроков для первого сбора, стартующего 3 июля.
Игроки молодежной сборной получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня завершит выступление на молодежном Евро.
По информации ТаТоТаке, в Австрию должны отправиться следующие футболисты «Динамо».
Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.
Защитники: Биловар, Боль, Овчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.
Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцик.
Нападающие: Ванат, Рамирес.
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"Терпение, терпение, работа, работа. Не меняйте свой путь даже после того, как вы проигрываете игру: поражения – это часть пути к победам. Например: в 1984 мы были 10-ми в лиге. Что должны были бы сделать? Сменить тренера? Этого не случилось. Я продолжил работу, и в следующем году мы выиграли чемпионат СССР и Кубок Обладателей Кубков".