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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 14:11 | Обновлено 18 июля 2023, 14:12
425
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Организм уже не готов к большим нагрузкам»

Экс-защитник «Кривбасса» – о завершении карьеры

18 июля 2023, 14:11 | Обновлено 18 июля 2023, 14:12
425
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Организм уже не готов к большим нагрузкам»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Бывший защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о том, почему принял решение завершить карьеру игрока:

«Считаю, сейчас именно то время, когда надо это сделать. В сезоне-2022/23 было много травм - подобное у меня впервые. Организм уже не так готов к большим нагрузкам, как когда-то. Играть сто процентов матчей в УПЛ не мог.

Я чувствовал, что нужно делать шаг дальше. Не хотелось подставлять тренерский штаб и руководство «Кривбасса». Сидеть, лечиться и просто зарабатывать деньги – это не для меня. Никогда бы ни рука, ни нога не поднялась так поступить.

Тем более, руководство клуба так много делает для команды: в такое сложное время, когда идет война, они нам сильно помогают, создают прекрасные условия, что заслуживает только аплодисментов. Я чувствовал, что время пришло. Поэтому и принял это непростое решение».

Напомним, Вернидуб-младший вошел в тренерский штаб «Кривбасса».

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Источник ФК Кривбасс
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