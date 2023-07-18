Виталий ВЕРНИДУБ: «Организм уже не готов к большим нагрузкам»

Бывший защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о том, почему принял решение завершить карьеру игрока:

«Считаю, сейчас именно то время, когда надо это сделать. В сезоне-2022/23 было много травм - подобное у меня впервые. Организм уже не так готов к большим нагрузкам, как когда-то. Играть сто процентов матчей в УПЛ не мог.

Я чувствовал, что нужно делать шаг дальше. Не хотелось подставлять тренерский штаб и руководство «Кривбасса». Сидеть, лечиться и просто зарабатывать деньги – это не для меня. Никогда бы ни рука, ни нога не поднялась так поступить.

Тем более, руководство клуба так много делает для команды: в такое сложное время, когда идет война, они нам сильно помогают, создают прекрасные условия, что заслуживает только аплодисментов. Я чувствовал, что время пришло. Поэтому и принял это непростое решение».

Напомним, Вернидуб-младший вошел в тренерский штаб «Кривбасса».